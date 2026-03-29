A baloldal nem először akar külföldi segítséggel kormányra kerülni, de most átlépték a vörös vonalat

Megengedhetetlen, hogy léteznek olyan honfitársaink Magyarországon, akik veszik maguknak a bátorságot, legyen ez újságíró, politikus vagy bárki, elmegy egy idegen titkosszolgálathoz, kémkedik Magyarországon, onnan finanszíroznak magyarországi pártot és vannak honfitársaink, akik ebben részt vesznek – mondta el Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője egy lakossági fórumon a tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatban.

Kocsis Máté: Ez a Tisza Párt ügynökbotránya

A baloldalunk külföldi segítséggel akar kormányra kerülni. Nem először csinálják, de most átlépték a vörös vonalat. Most kifejezetten egy ukrán irányítású titkosszolgálati akció kellős közepén vagyunk” – hívta fel a figyelmet Kocsis.