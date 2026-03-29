Kocsis Máté kitálalt: ezért bukott meg Magyar Péter drogtesztje – videó

A házigazda ironikus hangvételben, önmagát „orosz ügynökként” aposztrofálva indította a műsort.

Kövér László kimondta: ezért nem javasolja még az EU-ból való kilépést

A szatirikus felütés után azonban komolyra fordult a szó: Kövér László házelnökkel az Európai Unió válságáról, a nemzetközi titkosszolgálati játszmákról és a közelgő választások tétjéről beszélgettek. A központi téma a politikai hazugságokra épített konstrukciók összeomlása volt.

Miért akarják kiiktatni a magyar józan észt Brüsszelben? – Deutsch Tamás válasza

A brüsszeli folyosókon keringő álhírekről, az ukrán válság mélyebb összefüggéseiről és a közelgő választások valódi tétjéről beszélt Deutsch Tamás a Bayer Zsoltnak adott interjújában. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az uniós elit egyfajta „kritikátlan szektás imádattal” tekint Ukrajnára, miközben figyelmen kívül hagyják a kontinensre leselkedő súlyos gazdasági és katonai kockázatokat. Deutsch rávilágított a Berlin–Kijev hatalmi tengely kiépülésére, amely szerinte a nemzeti szuverenitás felszámolását célozza egy „negyedik birodalom” víziójának jegyében. A politikus hangsúlyozta: a választás tétje nem kevesebb, mint Magyarország szabadságának és önazonosságának megőrzése a külföldi titkosszolgálati dezinformációkkal és a brüsszeli bábkormány-építési kísérletekkel szemben.

Veszélyes forgatókönyvek: Kovács Zoltán a „magyar Majdan” kockázatairól

Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár a Bayer show legutóbbi adásában éles kritikával illette a hazai és nemzetközi baloldal választási stratégiáját. A politikus szerint a közvélemény-kutatásokkal folytatott „számháború” és a Washington Postban megjelent dezinformációs kampányok egy nagyobb, globális hálózat összehangolt akciói. Kovács párhuzamot vont a 2014-es kijevi események és a magyarországi politikai feszültségkeltés között, figyelmeztetve egy esetleges „magyar Majdan” előkészítésére. Az államtitkár hangsúlyozta: a patrióta erők budapesti CPAC-en is látható egysége az egyetlen hatékony gátja a nemzeti szuverenitást támadó progresszív törekvéseknek, miközben leszögezte, hogy a kormány felkészült a választási időszak rendfenntartási kihívásaira.