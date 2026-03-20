Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Kocsis Máté

Kocsis Máté elárulta a választás legnagyobb kérdését

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője arról beszélt, hogy Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely képes nemet mondani. Kocsis Máté szerint ez kizárólag egy jobboldali, nemzeti kormány megválasztásával valósulhat meg.
Kocsis MátéháborúMagyar Péter

„Olyan politikai erő kell, amely a következő négy évben kívül tartja Magyarországot a háborún, megakadályozza az ukrán finanszírozást és a gyorsított uniós csatlakozást, és nemet tud mondani a hülyébbnél hülyébb európai uniós kérésekre” – fogalmazott Kocsis Máté.

Kocsis Máté elárulta a választás legnagyobb kérdését (Fotó: Ujvári Sándor / MTI/)
Kocsis Máté elárulta a választás legnagyobb kérdését (Fotó: Ujvári Sándor / MTI/)

 Kocsis Máté: Magyar Péter hálából mindent megszavazna

A frakcióvezető szerint nagy veszély rejlik abban, ha kormányváltás történik Magyarországon, mert a Tisza Párt Magyar Péterrel az élén bólogatóan mindent megszavazna. Hozzátette: 2029-30-ra az ország vélhetően belesodródna a háborúba.

 

 

