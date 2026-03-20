Kocsis Máté elárulta a választás legnagyobb kérdését

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője arról beszélt, hogy Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely képes nemet mondani. Kocsis Máté szerint ez kizárólag egy jobboldali, nemzeti kormány megválasztásával valósulhat meg.
„Olyan politikai erő kell, amely a következő négy évben kívül tartja Magyarországot a háborún, megakadályozza az ukrán finanszírozást és a gyorsított uniós csatlakozást, és nemet tud mondani a hülyébbnél hülyébb európai uniós kérésekre” – fogalmazott Kocsis Máté.
Kocsis Máté: Magyar Péter hálából mindent megszavazna
A frakcióvezető szerint nagy veszély rejlik abban, ha kormányváltás történik Magyarországon, mert a Tisza Párt Magyar Péterrel az élén bólogatóan mindent megszavazna. Hozzátette: 2029-30-ra az ország vélhetően belesodródna a háborúba.
