Kocsis Máté elárulta a választás legnagyobb kérdését

„Olyan politikai erő kell, amely a következő négy évben kívül tartja Magyarországot a háborún, megakadályozza az ukrán finanszírozást és a gyorsított uniós csatlakozást, és nemet tud mondani a hülyébbnél hülyébb európai uniós kérésekre” – fogalmazott Kocsis Máté.

Kocsis Máté: Magyar Péter hálából mindent megszavazna

A frakcióvezető szerint nagy veszély rejlik abban, ha kormányváltás történik Magyarországon, mert a Tisza Párt Magyar Péterrel az élén bólogatóan mindent megszavazna. Hozzátette: 2029-30-ra az ország vélhetően belesodródna a háborúba.