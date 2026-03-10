Kocsis Máté elárulta, mi a választás tétje

„A háború vagy béke mellett az is tét már a következő választáson, hogy a következő négy évben olyan kormányunk lesz-e, amelyik teljesíti az ukrán követeléseket, vagy olyan, amelyik a magyar nemzeti, szuverén érdekeket nézi, és megakadályozza a rosszabbnál rosszabb ukrán és brüsszeli követeléseket” – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kedden Gyöngyösön.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető az országjárás helyi állomásán tartott sajtótájékoztatón szólt arról, hogy törvényjavaslatot fogadott el kedden az Országgyűlés az Ukrajnából származó, Magyarországon lefoglalt készpénz- és értékszállítmány ügyében.

Az előterjesztő, Kocsis Máté azt hangsúlyozta, hogy az „aranykonvojként” elhíresült ügy érdekessége: az autóban talált pénz célja, célállomása ismeretlen. Azért is érdekes, mert a NAV által megindított büntetőeljáráson túl nemzetbiztonsági kockázatai is vannak az ügynek;

a szállítás módja és a szállító személyek kiléte veti fel ezt a problémát.

A frakcióvezető szerint szükséges volt a NAV-nak az eljárás során többletjogosítványokat adni, hiszen nemcsak NAV-érdek, hanem nemzetbiztonsági érdek is, hogy ezt az ügyet tisztázni lehessen.

Kocsis Máté: Ha a Tisza győz, az ukránok győznek

Kocsis Máté csodálkozását fejezte ki amiatt, hogy a sajtó baloldali része azokat a rendőröket, valamint a NAV-nak és a TEK-nek azt az eljárását támadja, amely a jogellenes cselekmény megállítására irányult, és nem azokat, akik ezt a gyanú szerint elkövették.

„Egy választási kampány közepén vagyunk, s megtapasztalhattuk, hogy a keleti szomszédunk, Ukrajna az oroszokkal vívott háborúja mellett még szakít időt és fordít energiát arra, hogy a magyar választásokba beavatkozzon. És miután ez a pénz szokatlan mennyiségű, különösen ilyen közúti szállításban, ilyen körülmények között, hogy egy ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy irányítja a műveletet, felmerül a kérdés, hogy ez egy újabb beavatkozási kísérlet-e” – vetette fel.

Kocsis Máté beszélt arról is, hogy az országjárásuk során ilyen nagy létszámú érdeklődést korábban nem tapasztalt.

Ebből következtethető, hogy a kormánypártok támogatói tisztában vannak a választás óriási tétjével.

Most már nem csak a háború és béke kérdésében kell dönteni. Ha a Tisza Párt nyeri ezt a választást, az ukránok győztek, ha a Fidesz, a magyarok. A tét óriási, a beavatkozás mértéke is óriási – mondta.