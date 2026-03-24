Kocsis Máté: Elkaptuk Magyar Pétert

Kocsis Máté a közösségi oldalán arról tett közzé egy bejegyzést, hogy szerinte a drogbotránya eltagadása érdekében Magyar Péter nem valós körülmények között végeztette el a drogtesztjét.

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a hétvégi drogtesztjének hitelességéről. Kocsis Máté szerint a tiszás politikus szándékosan vezette félre a nyilvánosságot.

Kocsis Máté szerint Magyar Péternek a drogtesztje is teljesen kamu



A frakcióvezető úgy fogalmazott:

Elkaptuk Magyar Pétert. Kamu helyen, kamu drogtesztet csináltatott. Megint átverte az embereket.”

A politikus felidézte, hogy Magyar Péter korábban nyilvánosan vállalta, hogy megnevezi azt az intézményt, ahol elvégeztette a vizsgálatot, ám ez szerinte nem történt meg. Mint mondta:

Tegnap ország-világ előtt azt mondta, hogy szívesen megadja annak az intézetnek a nevét és címét, amelyiknél ő hétvégén megcsináltatta a saját drogtesztjét, de ezt ma többszöri kérésünk ellenére sem tette meg, nem mondta meg, csak elsunnyogta.”

Kocsis Máté szerint ugyanakkor a Fidesznek sikerült kiderítenie, hogy hol járt az ellenzéki politikus.

Ahol Magyar Péter járt, az nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, ahogy ő hazudta. Sőt, az az orvos, akinél járt, a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel”

- tette hozzá.