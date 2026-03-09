Hírlevél
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Kocsis Máté elmagyarázza, miért kétszínű játék a tiszások olajseftje

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
„Nem kétszínű dolog ez egy kicsit?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus szerint miközben az ukránok a kőolajvezeték elzárásával energiakrízist idézhetnek elő Magyarországon, Magyar Péter most a kormány beavatkozását követeli az üzemanyagárak emelkedése miatt. Kocsis Máté emlékeztetett: a Tisza Párt vezetője korábban éppen a benzinárstopot támadta.
Kocsis MátéTisza PártVálasztás 2026

„Nem kétszínű dolog ez egy kicsit?” – tette fel a kérdést Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint Magyar Péter most olyan intézkedést követel a kormánytól, amelyet korábban maga is élesen bírált.

Fotó:  Facebook

A kormánypárti politikus arról beszélt: szerinte a jelenlegi helyzet nem bonyolult. Úgy fogalmazott, az ukránok elzárják a Magyarország számára kulcsfontosságú kőolajvezetéket, mert úgy gondolják, hogy ezzel káoszt és energiakrízist idézhetnek elő Magyarországon. Kocsis Máté értelmezése szerint mindez politikai célt szolgálhat:

 a kialakuló gazdasági nehézségek segíthetik Magyar Péter választási esélyeit.

A frakcióvezető szerint az események láncolata jól látható. Ha a vezeték elzárása miatt az ellátás bizonytalanná válik, az az üzemanyagárak emelkedéséhez vezet. 

 

