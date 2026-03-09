Kocsis Máté elmagyarázza, miért kétszínű játék a tiszások olajseftje

„Nem kétszínű dolog ez egy kicsit?” – tette fel a kérdést Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint Magyar Péter most olyan intézkedést követel a kormánytól, amelyet korábban maga is élesen bírált.

Fotó: Facebook

A kormánypárti politikus arról beszélt: szerinte a jelenlegi helyzet nem bonyolult. Úgy fogalmazott, az ukránok elzárják a Magyarország számára kulcsfontosságú kőolajvezetéket, mert úgy gondolják, hogy ezzel káoszt és energiakrízist idézhetnek elő Magyarországon. Kocsis Máté értelmezése szerint mindez politikai célt szolgálhat:

a kialakuló gazdasági nehézségek segíthetik Magyar Péter választási esélyeit.

A frakcióvezető szerint az események láncolata jól látható. Ha a vezeték elzárása miatt az ellátás bizonytalanná válik, az az üzemanyagárak emelkedéséhez vezet.