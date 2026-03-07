Kocsis Máté: Ide vezet Magyar Péter gyűlöletkeltő kampánya

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált arra a történésre, hogy egy kormánypárti aktivistára gázpisztollyal lőttek rá Szentendrén.

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, hogy Magyar Pétert terheli a felelősség azért, hogy Szentendrén rálőttek egy fideszes aktivistára az utcán. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének hónapok óta tartó uszító és gyűlöletkeltő kampánya teremtett olyan légkört, ami a fegyveres támadáshoz vezetett. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kocsis Máté üzenete Magyar Péternek: Szégyelld magad azért, amit tettél ezzel a hazával

Tovább épül a tiszás szeretetország. A szentendrei választókerületben gázpisztollyal lőttek rá az egyik fideszes aktivistára”

- közölte a politikus.

Kocsis Máté szerint az eset nem elszigetelt jelenség, hanem annak a politikai hangulatnak a következménye, amelyet szerinte a Tisza Párt vezetője alakított ki az elmúlt hónapokban.

Ide vezet Magyar Péter gyűlöletkeltő, uszító, hergelő kampánya, amit folytat hosszú hónapok óta”

- fogalmazott.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem szabad olyan állapotoknak kialakulniuk, ahol a politikai viták fegyveres erőszakba torkollnak.

Nem kell, hogy Magyarországon fegyverek ropogjanak”

- mondta Kocsis Máté, aki ezért arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet, és tegyék meg a szükséges lépéseket.

Nyomatékosan megkérjük a rendőrséget, hogy tegyék a dolgukat és indítsák meg a szükséges eljárásokat”

- fogalmazott a politikus, majd üzenetet küldött Magyar Péternek, akit arra szólított fel, hogy hagyjon fel a gyűlöletkeltő politikai kommunikációval.

Magyar Péter pedig fogja vissza magát és a lövöldözős haverjai is, állítsátok le magatokat Péter, elég, ha Ukrajnában ropognak a fegyverek”

- tette hozzá Kocsis Máté, aki a bejegyzésében arra is utalt, hogy szerinte a Tisza Párt politikája szoros kapcsolatban áll Ukrajna támogatásával.

Tudom, hogy mindenben együtt működsz Ukrajnával, de a lövöldözést ne hozd ide be az országba! Egyébként meg szégyelld magad azért, amit tettél ezzel a hazával. Április 12-én el fogsz bukni”

- zárta bejegyzését Kocsis Máté.