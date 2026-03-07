Kocsis Máté: Ide vezet Magyar Péter gyűlöletkeltő kampánya

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált arra a történésre, hogy egy kormánypárti aktivistára gázpisztollyal lőttek rá Szentendrén.
Kocsis Máté üzenete Magyar Péternek: Szégyelld magad azért, amit tettél ezzel a hazával
Tovább épül a tiszás szeretetország. A szentendrei választókerületben gázpisztollyal lőttek rá az egyik fideszes aktivistára”
- közölte a politikus.
Kocsis Máté szerint az eset nem elszigetelt jelenség, hanem annak a politikai hangulatnak a következménye, amelyet szerinte a Tisza Párt vezetője alakított ki az elmúlt hónapokban.
Ide vezet Magyar Péter gyűlöletkeltő, uszító, hergelő kampánya, amit folytat hosszú hónapok óta”
- fogalmazott.
A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem szabad olyan állapotoknak kialakulniuk, ahol a politikai viták fegyveres erőszakba torkollnak.
Nem kell, hogy Magyarországon fegyverek ropogjanak”
- mondta Kocsis Máté, aki ezért arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet, és tegyék meg a szükséges lépéseket.
Nyomatékosan megkérjük a rendőrséget, hogy tegyék a dolgukat és indítsák meg a szükséges eljárásokat”
- fogalmazott a politikus, majd üzenetet küldött Magyar Péternek, akit arra szólított fel, hogy hagyjon fel a gyűlöletkeltő politikai kommunikációval.
Magyar Péter pedig fogja vissza magát és a lövöldözős haverjai is, állítsátok le magatokat Péter, elég, ha Ukrajnában ropognak a fegyverek”
- tette hozzá Kocsis Máté, aki a bejegyzésében arra is utalt, hogy szerinte a Tisza Párt politikája szoros kapcsolatban áll Ukrajna támogatásával.
Tudom, hogy mindenben együtt működsz Ukrajnával, de a lövöldözést ne hozd ide be az országba! Egyébként meg szégyelld magad azért, amit tettél ezzel a hazával. Április 12-én el fogsz bukni”
- zárta bejegyzését Kocsis Máté.