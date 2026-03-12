Kocsis Máté: Kérdés, mi van az ukránok tarsolyában Magyar Péterről

Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében a jelenlegi nemzetközi helyzetről és arról beszélt, hogy szerinte milyen felelősséggel jár egy ország vezetése, illetve hogy ennek a felelősségi szintnek mennyire nem felel meg Magyar Péter.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy komoly kérdések merülnek fel Magyar Péter alkalmasságával és esetleges külföldi befolyásolhatóságával kapcsolatban a drogos bulival összefüggésben. Kocsis Máté szerint felmerül a kérdés, milyen külföldi nyomás vagy befolyás érhette a magyar ellenzéki politikust a bulival összefüggésben. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kocsis Máté szerint külföldről gyűjthettek már terhelő dokumentumokat Magyar Péterről

A Fidesz frakcióvezetője azt hangsúlyozta, hogy a világban zajló háborúk, az energiaválság és a politikai feszültségek idején különösen fontos, ki pályázik egy ország vezetésére.

Valaki egy ország vezetésére készül, különösen egy ilyen kritikus nemzetközi helyzetben, háborúk mindenfelé, probléma, gond, energiaválság, vitatkozó Európa”

- mondta a politikus.

Kocsis Máté a videóban Magyar Péterre is kitért, akiről azt mondta, hogy szerinte komoly kérdéseket vet fel az alkalmassága.

Ebben a helyzetben egy Magyarország méretű országnak a miniszterelnöki székére jelentkezik valaki. Ez Magyar Péter”

- fogalmazott.

A frakcióvezető egy korábbi esetre is utalt, amelyről szerinte sokan beszéltek a közéletben.

Bemegy egy buliba hajnali 5-kor, meglát egy halom drogot, és nem kifelé indul el, hanem befelé. Alkalmas ember-e az ilyen?”

- tette fel a kérdést.

Kocsis Máté szerint az is felmerül, hogy a politikust külföldről is nyomás alá helyezhetik.

Nekem az a rossz érzésem van, hogy őt megfogták megint valamivel”

- mondta, majd hozzátette, szerinte Brüsszelben és Kijevben is lehetnek olyan eszközök, amelyekkel befolyásolni próbálják.

A politikus úgy vélte, az ukrán fél számára nem az a fontos, ki vezeti Magyarországot, hanem az, hogy a magyar kormány teljesítse az általuk elvárt politikai lépéseket.

Az ukránoknak tök mindegy, hogy hogy hívják a magyar miniszterelnököt, nekik egy a fontos, hogy teljesítse azt, amit ők akarnak”

- fogalmazott.

Kocsis Máté szerint éppen ezért felmerül a kérdés, hogy milyen információk vagy dokumentumok lehetnek más országok kezében.

Szerintem ránézve gyűjtöttek már terhelő dokumentumokat. Szerintem ebbe kaptunk egy rövid betekintést”

- mondta a Fidesz frakcióvezetője a bejegyzése végén.