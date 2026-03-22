Kocsis Máté: Külföldi befolyás döntheti el a választást

Kocsis Máté úgy fogalmazott: az ukránok több eszközt bevetnek, hogy a Tisza Pártot lássák kormányon:
Az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát, ezért vannak itt nagy erővel, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért fenyegetik a miniszterelnököt”
– mondta a kormánypárti politikus, hozzátéve: szerinte ezért cserébe a Tisza minden, Ukrajna számára fontos döntést támogatna.
Nagy a tét: szuverenitás vagy külső befolyás
Kocsis Máté szerint a választás valódi kérdése az, hogy Magyarország megőrzi-e nemzeti szuverenitását, vagy egy ukránbarát kormány kerül hatalomra – írta meg a Magyar Nemzet. A politikus a CPAC Hungary rendezvény kapcsán arról is beszélt, hogy szerinte az álhírek és a politikai manipuláció egyre nagyobb szerepet kapnak a kampányban. Úgy látja, Magyar Péter kommunikációja is ebbe az irányba mutat, és a közélet hangnemét is jelentősen befolyásolta.
Állítása szerint a kampányban terjedő félrevezető információk mögött szervezett kommunikációs hálózatok állnak, amelyek célja a választók befolyásolása.
Álhírek, számháború és mozgósítás
A frakcióvezető hangsúlyozta: a kampányban zajló „számháború” – például a rendezvények résztvevőinek becslése – másodlagos jelentőségű.
Szerinte egyetlen dolog számít: hányan mennek el szavazni április 12-én.
A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok egy része nem megbízható, és inkább politikai eszközként szolgál.
Minden álhír, így az orosz befolyásról szóló vagy az, hogy húsz százalékkal vezetnek”
– mondta, hozzátéve: ezek szerinte a baloldali választók mozgósítását célozzák. Kocsis Máté szerint a Fidesz feladata egyértelmű: minél több választót elérni és mozgósítani, mert – mint fogalmazott – a döntés tétje túlmutat a pártpolitikán, és a béke vagy háború kérdését is érinti.