Kocsis Máté: Külföldi befolyás döntheti el a választást

Álhírek, számháború és mozgósítás

A frakcióvezető hangsúlyozta: a kampányban zajló „számháború” – például a rendezvények résztvevőinek becslése – másodlagos jelentőségű.

Szerinte egyetlen dolog számít: hányan mennek el szavazni április 12-én.

A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok egy része nem megbízható, és inkább politikai eszközként szolgál.

Minden álhír, így az orosz befolyásról szóló vagy az, hogy húsz százalékkal vezetnek”

– mondta, hozzátéve: ezek szerinte a baloldali választók mozgósítását célozzák. Kocsis Máté szerint a Fidesz feladata egyértelmű: minél több választót elérni és mozgósítani, mert – mint fogalmazott – a döntés tétje túlmutat a pártpolitikán, és a béke vagy háború kérdését is érinti.