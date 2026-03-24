Kocsis Máté: A liberális sajtó ámokfutása miatt válik hiteltelenné a Tisza 

Komoly kritikát fogalmazott meg a Fidesz frakcióvezetője a liberális médiával szemben, ami szerinte látványos hitelességi válságba került. Kocsis Máté úgy véli, a Tisza Párttal kapcsolatos ügyek kezelése végleg aláásta a baloldali sajtó kérdezési pozícióját.
A liberális média hitelessége súlyos csapásokat szenvedett el az elmúlt időszakban – állítja Kocsis Máté, aki szerint egyre több ügyben alkalmaznak kettős mércét, és saját elveiket adják fel bizonyos politikai szereplők védelmében. Mint fogalmazott:

Kocsis Máté szerint a liberális média elvesztette a kérdezési jogát (Forrás: Magyar Nemzet)

Óriási kreditvesztésben van a liberális sajtó.”

Az Országos Roma Önkormányzat elnöke is megszólalt a tiszás karlendítés kapcsán

Kettős mérce és elhallgatott ügyek

A politikus szerint a Tisza Párt körüli botrányok kezelése különösen élesen mutatja meg a problémát. Példaként említette Tárkányi Zsolt szerepét, akinek ügyei szerinte „vállrándítással el lettek intézve”, miközben a sajtó különböző magyarázatokkal próbálja tompítani a történtek súlyát. Kocsis úgy látja, a baloldali média ezzel nemcsak hitelességét veszítette el, hanem azt a morális alapot is, amelyre a politikusok elszámoltatását építhetné. Hangsúlyozta: ha egyes ügyek felett következmények nélkül lehet átlépni, akkor a jövőben nehéz lesz ugyanazokat a normákat másokra alkalmazni. 

Legközelebb bármelyik jobboldali politikus bármelyiket ezek közül elköveti, megengedheti magának a baloldali média, hogy bármit kérdezzen? Nem. Vége van.”

