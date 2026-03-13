Kocsis Máté: A lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje

Látom, nagyon bántja Magyar Pétert, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli a róla szóló, őt ajnározó film – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében.

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A frakcióvezető elmondta, információi szerint a premier előtti este a Budapesten elérhető mozijegyeknek csak a 14,5%-a fogyott el, miközben már napok óta lehetett kapni a jegyeket. Kocsis felidézte:

Erre fel Magyar Péter azt mondja, hogy a Fidesz megvásárolta direkt az egész mozikat, hogy senki ne nézhesse meg a filmet.”

A frakcióvezető hozzátette: nem arról van szó, hogy akadályozná bárki is a film megtekintését, egész egyszerűen „a lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje”

– hívta fel a figyelmet Kocsis.