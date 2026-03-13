Kocsis Máté: A lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje

Hírlevél
21 perce
Olvasási idő: 4 perc
A premier előtti este a Budapesten elérhető mozijegyeknek csak a 14,5%-a fogyott el, miközben már napok óta lehetett kapni a jegyeket. Nem arról van szó, hogy akadályozná bárki is a film megtekintését, egész egyszerűen „a lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje” – hívta fel Kocsis Máté a figyelmet Facebook bejegyzésében.
Kocsis MátékudarcérdektelenségfilmMagyar Péter

Látom, nagyon bántja Magyar Pétert, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli a róla szóló, őt ajnározó film – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében.

Kocsis Máté: Látom, nagyon bántja Magyar Pétert, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli a róla szóló, őt ajnározó film, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A frakcióvezető elmondta, információi szerint a premier előtti este a Budapesten elérhető mozijegyeknek csak a 14,5%-a fogyott el, miközben már napok óta lehetett kapni a jegyeket. Kocsis felidézte:

Erre fel Magyar Péter azt mondja, hogy a Fidesz megvásárolta direkt az egész mozikat, hogy senki ne nézhesse meg a filmet.”

A frakcióvezető hozzátette: nem arról van szó, hogy akadályozná bárki is a film megtekintését, egész egyszerűen „a lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje”

– hívta fel a figyelmet Kocsis.

Szánalmas lebőgés: senki sem kíváncsi Magyar Péter propagandafilmjére – fotó

Kocsis Máté: Az egész film egy hányinger

A filmet Kocsis így minősítette, arra is felhívva a figyelmet, hogy néhány részlet kimaradt:

  • például az, hogy Magyar Péter a politikai karrierjét azzal kezdte, hogy lehallgatta a családját,
  • vagy az, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán politikai vezetéssel, hogy hatalmat szerezzen Magyarországon és ukránbarát kormányt alakíthasson.

Meg még egy jó pár dolog kimaradt belőle, amit reméljük, valakik majd pótolni fognak. Kellemes estét mindenkinek!”

– zárta bejegyzését Kocsis.

 

