Kocsis Máté: A lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje

Látom, nagyon bántja Magyar Pétert, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli a róla szóló, őt ajnározó film – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében.
A frakcióvezető elmondta, információi szerint a premier előtti este a Budapesten elérhető mozijegyeknek csak a 14,5%-a fogyott el, miközben már napok óta lehetett kapni a jegyeket. Kocsis felidézte:
Erre fel Magyar Péter azt mondja, hogy a Fidesz megvásárolta direkt az egész mozikat, hogy senki ne nézhesse meg a filmet.”
A frakcióvezető hozzátette: nem arról van szó, hogy akadályozná bárki is a film megtekintését, egész egyszerűen „a lőtéri kutyát nem érdekli Magyar Péter filmje”
– hívta fel a figyelmet Kocsis.
Kocsis Máté: Az egész film egy hányinger
A filmet Kocsis így minősítette, arra is felhívva a figyelmet, hogy néhány részlet kimaradt:
- például az, hogy Magyar Péter a politikai karrierjét azzal kezdte, hogy lehallgatta a családját,
- vagy az, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán politikai vezetéssel, hogy hatalmat szerezzen Magyarországon és ukránbarát kormányt alakíthasson.
Meg még egy jó pár dolog kimaradt belőle, amit reméljük, valakik majd pótolni fognak. Kellemes estét mindenkinek!”
– zárta bejegyzését Kocsis.