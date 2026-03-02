Kocsis Máté szerint Magyar Péter a saját támogatóinak is hazudik

Magyar Péter több interjúban arról beszélt: kormányváltás esetén gyorsan hozzáférhetővé válnának a befagyasztott uniós források, ugyanakkor a határkerítéshez nem nyúlna. Kocsis Máté erre reagálva közösségi oldalán azt írta:

Kocsis Máté szerint nem lehet egyszerre megtartani a határzárat és hazahozni az uniós forrásokat (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Magyar Péter simán a pofájába hazudik a támogatóinak, amikor az uniós pénzekről blöfföl.”

Nem lehet egyszerre két irányba futni

A frakcióvezető szerint az Európai Unióval fennálló viták egyik központi eleme éppen a migrációs politika és a határvédelem kérdése. Az uniós források jelentős részének visszatartása összefügg a magyar határkerítéssel és a kormány migrációs álláspontjával.