Kocsis Máté szerint Magyar Péter a saját támogatóinak is hazudik

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter egyszerre ígéri az uniós források „hazahozatalát” és a határzár fenntartását, miközben a kettő Brüsszel szemében kizárja egymást. Kocsis Máté úgy véli, a Tisza Párt elnöke saját támogatóinak is félrevezető ígéreteket tesz.
Kocsis MátéTisza PártVálasztás 2026uniós forrásokMagyar Péterhatárzár

Magyar Péter több interjúban arról beszélt: kormányváltás esetén gyorsan hozzáférhetővé válnának a befagyasztott uniós források, ugyanakkor a határkerítéshez nem nyúlna. Kocsis Máté erre reagálva közösségi oldalán azt írta: 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint nem lehet egyszerre megtartani a határzárat és hazahozni az uniós forrásokat (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Magyar Péter simán a pofájába hazudik a támogatóinak, amikor az uniós pénzekről blöfföl.”

Nem lehet egyszerre két irányba futni

A frakcióvezető szerint az Európai Unióval fennálló viták egyik központi eleme éppen a migrációs politika és a határvédelem kérdése. Az uniós források jelentős részének visszatartása összefügg a magyar határkerítéssel és a kormány migrációs álláspontjával.

Kocsis Máté a parkolóban talált két hiányzó drogtesztet

Kocsis úgy fogalmazott: lehet egy „szűk szekta”, amely elhiszi, hogy a Tisza Párt egyszerre tudja „megugrani” az uniós pénzek felszabadítását és a határzár változatlan fenntartását, de szerinte ez politikailag és jogilag sem reális forgatókönyv. 

Azt is bírálta, hogy a magát függetlennek és objektívnek nevező baloldali-liberális sajtó nem tesz fel szerinte alapvető keresztkérdéseket Magyar Péternek ebben a témában.

