Kocsis Máté szerint Magyar Péter a saját támogatóinak is hazudik

Magyar Péter több interjúban arról beszélt: kormányváltás esetén gyorsan hozzáférhetővé válnának a befagyasztott uniós források, ugyanakkor a határkerítéshez nem nyúlna. Kocsis Máté erre reagálva közösségi oldalán azt írta:
Magyar Péter simán a pofájába hazudik a támogatóinak, amikor az uniós pénzekről blöfföl.”
Nem lehet egyszerre két irányba futni
A frakcióvezető szerint az Európai Unióval fennálló viták egyik központi eleme éppen a migrációs politika és a határvédelem kérdése. Az uniós források jelentős részének visszatartása összefügg a magyar határkerítéssel és a kormány migrációs álláspontjával.
Kocsis úgy fogalmazott: lehet egy „szűk szekta”, amely elhiszi, hogy a Tisza Párt egyszerre tudja „megugrani” az uniós pénzek felszabadítását és a határzár változatlan fenntartását, de szerinte ez politikailag és jogilag sem reális forgatókönyv.
Azt is bírálta, hogy a magát függetlennek és objektívnek nevező baloldali-liberális sajtó nem tesz fel szerinte alapvető keresztkérdéseket Magyar Péternek ebben a témában.