Kocsis Máté: Magyar Péter megőrül a gondolattól, hogy alulmaradt

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter egyik friss posztjára, amelyben a Tisza Párt vezetője bértapsolóknak nevezte azokat, akik részt vettek Orbán Viktor kaposvári fórumán.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter nehezen viseli, hogy sokan vettek részt a kaposvári fórumon

Kocsis Máté: Totál kivan a csávó!

Csak hogy idősebb Knézy Jenőt idézzem: »ez besz@rás, ezt tegyétek el egy humorosba!« Na, most, hogy az ukrán ügynök megborult, legyünk minél többen Orbán Viktor országjáró fórumain!”

– fogalmazott. A frakcióvezető a bejegyzésben azt írta: szerinte Magyar Péter nem tudja feldolgozni, hogy szerinte alulmaradt a politikai versenyben. Posztja végén arra buzdította az embereket, hogy minél többen vegyenek részt Orbán Viktor országjáró fórumain, és megjegyezte: szívesen fogadnak a témához kapcsolódó mémeket is.