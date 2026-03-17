Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

Kocsis Máté: Magyar Péter megőrül a gondolattól, hogy alulmaradt

Nem finomkodott a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint Magyar Péter lelke nehezen viseli, hogy tömegek mennek Orbán Viktor fórumaira.
Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter egyik friss posztjára, amelyben a Tisza Párt vezetője bértapsolóknak nevezte azokat, akik részt vettek Orbán Viktor kaposvári fórumán.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter nehezen viseli, hogy sokan vettek részt a kaposvári fórumon (Forrás: Mirkó István / Origo)

Kocsis Máté: Totál kivan a csávó!

Csak hogy idősebb Knézy Jenőt idézzem: »ez besz@rás, ezt tegyétek el egy humorosba!« Na, most, hogy az ukrán ügynök megborult, legyünk minél többen Orbán Viktor országjáró fórumain!”

– fogalmazott. A frakcióvezető a bejegyzésben azt írta: szerinte Magyar Péter nem tudja feldolgozni, hogy szerinte alulmaradt a politikai versenyben. Posztja végén arra buzdította az embereket, hogy minél többen vegyenek részt Orbán Viktor országjáró fórumain, és megjegyezte: szívesen fogadnak a témához kapcsolódó mémeket is.

 

