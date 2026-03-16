Kocsis Máté: Magyar Péter és a menete is egy óriási szemfényvesztés

„A tét óriási az ukránok számára is. A mi választásunk létfontosságú. Ha mi nyerünk, akkor nekik nincs uniós tagságuk, nincs háborús pénzük, nincsenek magyar katonáik” – fogalmazott Kocsis Máté az Igazság órája hétfői műsorában.
A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy tiszás csoportokban is beszéltek arról, hogy „mindenki hozzon egy-egy helységnévtáblát, függetlenül attól, hogy ott él-e vagy nem, hogy a fotókon minél látványosabb legyen, hogy hány és hány helyről jöttek az országba”.
Kocsis Máté: Nehogy aztán nekünk nyavalyogjanak a tiszások választások után
Nehogy a tiszások azon nyavalyogjanak nekünk, mert a választások után nekik csak későn esett le, hogy ez egy nagy szemfényvesztés. Szóltunk előre, hát ez pont akkora blöff, mint maga Magyar Péter egész életútja.
Egy hatalmas nagy blöff, egy nagy szemfényvesztés, sokkal többet mutatni annál, mint ami vagy
– mutatott rá a politikus, és hozzátette, sokan egyébként akaratukon kívül díszletként vesznek részt abban az ukrán akcióban, hogy Magyarországnak ukránbarát kormánya legyen.
Ebben vettek részt tegnap rengetegen. Most részt vettek abban, hogy Ukrajnának kedvező ukránbarát kormány alakuljon április 12-én
– fogalmazott Kocsis Máté.