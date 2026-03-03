Egyre kínosabb: sorozatosan cáfolja önmagát a Tisza Párt

A saját szövetségesei hazudtolják meg Magyar Pétert – erről beszélt közösségi oldalán Kocsis Máté. Fidesz országgyűlési frakcióvezetője szerint a napokban még az Európai Unió üzenőfüzetének számító Politico nevű lap is megírta, hogy Magyar Péter saját emberein keresztül, rendszeresen egyeztet az ukránokkal. Az ukránok pedig bevallották, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen műszaki akadálya nincs, de – ahogy fogalmaztak –, nincs rá akarat.

Kocsis Máté rávilágítottt a Tisza Párton belüli ellentmondásokra (Fotó: AFP)

Kocsis Máté: Ezt a tiszások is gondolják át!

Minden, ami az ország energiabiztonságának kockáztatása terén történik, az Magyar Péter politikai felelőssége. Az ukránok őt akarják hatalomra segíteni, hogy egy ukránbarát kormány jöjjön létre Magyarországon. Tudom, hogy nehéz ezt feldolgozni tiszásként, de legalább gondoljátok át!”

