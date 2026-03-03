Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

Kocsis Máté

Egyre kínosabb: sorozatosan cáfolja önmagát a Tisza Párt

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre nagyobb feszültséget okoznak a Tisza Pártban a sorozatos belső ellentmondások. Kocsis Máté rávilágított: még egy brüsszeli lap is megírta, hogy Magyar Péter rendszeresen egyeztet az ukránokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéBrüsszelTisza PártVálasztás 2026Barátság kőolajvezetékMagyar Péter

A saját szövetségesei hazudtolják meg Magyar Pétert – erről beszélt közösségi oldalán Kocsis Máté. Fidesz országgyűlési frakcióvezetője szerint a napokban még az Európai Unió üzenőfüzetének számító Politico nevű lap is megírta, hogy Magyar Péter saját emberein keresztül, rendszeresen egyeztet az ukránokkal. Az ukránok pedig bevallották, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen műszaki akadálya nincs, de – ahogy fogalmaztak –, nincs rá akarat.

Kocsis Máté rávilágítottt a Tisza Párton belüli ellentmondásokra (Fotó: AFP)
Kocsis Máté rávilágítottt a Tisza Párton belüli ellentmondásokra (Fotó: AFP)

Kocsis Máté: Ezt a tiszások is gondolják át!

Minden, ami az ország energiabiztonságának kockáztatása terén történik, az Magyar Péter politikai felelőssége. Az ukránok őt akarják hatalomra segíteni, hogy egy ukránbarát kormány jöjjön létre Magyarországon. Tudom, hogy nehéz ezt feldolgozni tiszásként, de legalább gondoljátok át!”

– üzent a frakcióvezető.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!