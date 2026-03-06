Elvakult Tisza-szektások dőlnek már be csak ennek a színjátéknak

Egészen elképesztő színjáték, amit Magyar Péter most játszik. Úgy tesz, mintha előkelő idegen lenne az ukránokkal való konfliktusban, miközben minden, amit az ukránok tesznek, azt az ő győzelméért teszik – mondta el Kocsis Máté Facebook videó-bejegyzésében pénteken.

Kocsis Máté nem kertelt, szerinte Magyar csak egy színjátékot játszik Zelenszkij támogató hozzáállásával

Fotó: AFP

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében felhívta arra a figyelmet, hogy az ukránok elzárták a kőolajvezetéket, azért, hogy energiaválságot okozzanak Magyarországon, növekedjenek az üzemanyagárak, és azt remélik, hogy

ez majd hatalomba segíti az ő barátjukat.

Kocsis Máté: Nem sokan dőlnek már be Magyar Péter ócska színjátékának

A politikus azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mindeközben Magyar Péter úgy tesz, mint akinek semmi köze nincs ehhez, megjegyezte: