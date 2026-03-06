Elvakult Tisza-szektások dőlnek már be csak ennek a színjátéknak

Hírlevél
Tegnap, 11:53
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mindeközben Magyar Péter úgy tesz, mint akinek semmi köze nincs ehhez. Kocsis Máté rávilágít a lényegre Facebook videó-bejegyzésében.
Magyar PéterzelenszkijKocsis Mátészínjáték

Egészen elképesztő színjáték, amit Magyar Péter most játszik. Úgy tesz, mintha előkelő idegen lenne az ukránokkal való konfliktusban, miközben minden, amit az ukránok tesznek, azt az ő győzelméért teszik – mondta el Kocsis Máté Facebook videó-bejegyzésében pénteken.

Kocsis Máté nem kertelt, szerinte Magyar csak egy színjátékot játszik Zelenszkij támogató hozzáállásával, Volodymyr Zelensky, VolodymyrZelensky, Volodimir Zelenszkij, VolodimirZelenszkij, Magyar Péter, MagyarPéter, MagyarPéterZelenszkijkombinációs kép, fotómontázs
Kocsis Máté nem kertelt, szerinte Magyar csak egy színjátékot játszik Zelenszkij támogató hozzáállásával
Fotó: AFP

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében felhívta arra a figyelmet, hogy az ukránok elzárták a kőolajvezetéket, azért, hogy energiaválságot okozzanak Magyarországon, növekedjenek az üzemanyagárak, és azt remélik, hogy

ez majd hatalomba segíti az ő barátjukat.

Kocsis Máté: Nem sokan dőlnek már be Magyar Péter ócska színjátékának

A politikus azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mindeközben Magyar Péter úgy tesz, mint akinek semmi köze nincs ehhez, megjegyezte:

Az ő érdekében támadják Magyarországot az ukránok. Elvakult szektásnak kell ám lenni ahhoz, hogy valaki még bedőljön ennek az ócska színjátéknak.”

 

