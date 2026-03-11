Kocsis Máté: Magyar Péter tojik a nemzetére

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy részéről nem vád, amit az ellenzéki politikusról mond, hanem az Magyar Péter életcéljának a saját elmeséléséből származó tudása. Egyébként Kocsis Máté szerint ugyanis Magyar valójában egy „megúszós csávó”.

Kocsis Máté szerint a Tisza elnökének csak az számít, hogy ő boldoguljon (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Ha megkérdezné valaki például tőle egyszer, hogy ki írta a szakdolgozatát, akkor hamar kiderülne, hogy neki még jogi diplomájának sem szabadna lennie (...), mert ahhoz az embernek magának kell elkészítenie a szakdolgozatát"

Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindig a könnyebb végét fogja meg a dolgoknak. Így most, amikor elzárták a pénzcsapot, meg kihajították az állami cégektől, amikor már követelőzött, akkor bepipult.

Magyar Péter korábban az állami fenntartású Diákhitel Központ vezetője volt.

Közben a Judit lába alól is kicsúszott a talaj, és akkor úgy érezte, hogy eljött a pillanat, amit ugye már Brüsszelben is tervezgetett"

– fejezi be Magyar jellemzését Kocsis Máté.