Kocsis Máté: Felfoghatatlan Magyar Péter és az ukránok kétszínűsége

Kocsis Máté szerint nem véletlen egybeesésekről van szó, hanem következetes politikai álláspontról. Mint fogalmazott: „nincs nyolc véletlen”, hiszen a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben többször is megszavazták az orosz energiaimport felszámolását, és ezt nyilatkozataikban is megerősítették.

Kocsis Máté felfoghatatlan kétszínűségnek tartja azt, amit a Tisza Párt képvisel az orosz energiahordozók ügyében (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Kétszínű politikai játék?

Kocsis Máté szerint a mostani helyzet – amikor Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket – pontosan azzal az iránnyal esik egybe, amelyet a Tisza Párt programja is képvisel. Rámutatott: