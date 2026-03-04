Kocsis Máté: Felfoghatatlan Magyar Péter és az ukránok kétszínűsége

Kocsis Máté szerint nem véletlen egybeesésekről van szó, hanem következetes politikai álláspontról. Mint fogalmazott: „nincs nyolc véletlen”, hiszen a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben többször is megszavazták az orosz energiaimport felszámolását, és ezt nyilatkozataikban is megerősítették.
Kétszínű politikai játék?
Kocsis Máté szerint a mostani helyzet – amikor Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket – pontosan azzal az iránnyal esik egybe, amelyet a Tisza Párt programja is képvisel. Rámutatott:
Az, amit az ukránok most csinálnak, akkor is megtörtént volna, ha – ne adj’ Isten – a Tisza hatalomra kerül, hiszen ez a programjuk”
A frakcióvezető ezért értetlenül áll Magyar Péter jelenlegi megszólalásai előtt, amelyekben a Tisza elnöke bírálja az olajszállítás leállítását. Kocsis szerint ez kettős beszéd, hiszen a párt európai parlamenti képviselői és programja is az orosz energia kivezetése mellett áll. Úgy fogalmazott: felfoghatatlan kétszínűség, és egyesek most mégis elhiszik az ellenkezőjét.