Kocsis Máté: Felfoghatatlan Magyar Péter és az ukránok kétszínűsége

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal támogatták az olcsó orosz energia kivezetését – hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint ezért kétszínű, hogy Magyar Péter most az ukrán olajblokád miatt bírálja a kialakult helyzetet.
Kocsis Máté szerint nem véletlen egybeesésekről van szó, hanem következetes politikai álláspontról. Mint fogalmazott: „nincs nyolc véletlen”, hiszen a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben többször is megszavazták az orosz energiaimport felszámolását, és ezt nyilatkozataikban is megerősítették.

Kocsis Máté
Kocsis Máté felfoghatatlan kétszínűségnek tartja azt, amit a Tisza Párt képvisel az orosz energiahordozók ügyében (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Kétszínű politikai játék?

Kocsis Máté szerint a mostani helyzet – amikor Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket – pontosan azzal az iránnyal esik egybe, amelyet a Tisza Párt programja is képvisel. Rámutatott:

Az, amit az ukránok most csinálnak, akkor is megtörtént volna, ha – ne adj’ Isten – a Tisza hatalomra kerül, hiszen ez a programjuk”

Orbán Viktor keményen reagált Magyar Péter kedden tett nyilatkozatára

A frakcióvezető ezért értetlenül áll Magyar Péter jelenlegi megszólalásai előtt, amelyekben a Tisza elnöke bírálja az olajszállítás leállítását. Kocsis szerint ez kettős beszéd, hiszen a párt európai parlamenti képviselői és programja is az orosz energia kivezetése mellett áll. Úgy fogalmazott: felfoghatatlan kétszínűség, és egyesek most mégis elhiszik az ellenkezőjét.

