Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

Kocsis Máté

„Nálad nagyobb balf*sz aligha van az országban” – Magyar Péternek üzent a frakcióvezető

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter azzal vádolta meg a Fideszt, hogy egy 2030-ig titkosított program keretein belül – aminek a kivitelezését valahogyan mégis 2026 tavaszán kezdenék el –, a kormány nagy erőkkel záratna be szakrendelőket. Kocsis Máté kíméletlenül szembesítette a Tisza elnökét a valósággal, hiszen ilyesmiről szó sem volt, ráadásul az információ hitelességét már korábban is megcáfolták.
Magyar Péter közlése szerint sorozatosan záratná be a szakrendelőket a kormány, állítását azonban csak nagyon szegényesen volt képes alátámasztani. Forrásként egy baloldali lap egy évvel ezelőtti cikkére hivatkozott, Kocsis Máté szerint viszont már rég kiderült róla, hogy csak kitaláció volt. 

Kocsis Máté kíméletlenül helyretette a Tisza-vezért (Fotó: Magyar Nemzet)
Kocsis Máté kíméletlenül helyretette a Tisza-vezért (Fotó: Magyar Nemzet)

Kocsis Máté: Peti, te szerencsétlen, beteges hazudozó!

A frakcióvezető szerint Magyar Péter célja elterelni a figyelmet arról, milyen szoros barátságot kötött mostanság az ukránokkal. A terv kudarcba fulladt, hiszen a Tisza elnöke olyasmivel támadja a Fideszt, amit saját emberei korábban nyíltan kimondtak. Míg Magyar Péter csupán egy elavult cikkre tudott hivatkozni forrásként, Kocsis Máté szó szerint idézte Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértő korábbi botrányos álláspontjait.

Nem kell megőrizni ugyanazt a darabszámú kórházi ágyat.

El kell gondolkodni azon, milyen osztályokat érdemes működtetni”

– hangzott el szó szerint korábban a Tisza emberei szájából. Magyar Péter öngóljához Kocsis Máté még annyit fűzött hozzá:

Még 31 nap, és túl lesz az ország rajtad, az uszításaidon, a gyűlöletkeltő, hergelő és embereket egymásnak ugrasztó hazugságaidon!

 

 

