„Nálad nagyobb balf*sz aligha van az országban” – Magyar Péternek üzent a frakcióvezető

Magyar Péter közlése szerint sorozatosan záratná be a szakrendelőket a kormány, állítását azonban csak nagyon szegényesen volt képes alátámasztani. Forrásként egy baloldali lap egy évvel ezelőtti cikkére hivatkozott, Kocsis Máté szerint viszont már rég kiderült róla, hogy csak kitaláció volt.

Kocsis Máté kíméletlenül helyretette a Tisza-vezért (Fotó: Magyar Nemzet)

Kocsis Máté: Peti, te szerencsétlen, beteges hazudozó!

A frakcióvezető szerint Magyar Péter célja elterelni a figyelmet arról, milyen szoros barátságot kötött mostanság az ukránokkal. A terv kudarcba fulladt, hiszen a Tisza elnöke olyasmivel támadja a Fideszt, amit saját emberei korábban nyíltan kimondtak. Míg Magyar Péter csupán egy elavult cikkre tudott hivatkozni forrásként, Kocsis Máté szó szerint idézte Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértő korábbi botrányos álláspontjait.

Nem kell megőrizni ugyanazt a darabszámú kórházi ágyat. El kell gondolkodni azon, milyen osztályokat érdemes működtetni”

– hangzott el szó szerint korábban a Tisza emberei szájából. Magyar Péter öngóljához Kocsis Máté még annyit fűzött hozzá: