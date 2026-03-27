Kocsis Máté

Kocsis Máté reagált Magyar Péter újabb agymenésére 

Éles hangvételű bejegyzésben reagált a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter kijelentésére, amely szerint tömeges élelmiszerosztással befolyásolnák a választókat. Kocsis Máté szerint ez nemcsak valótlan, hanem sértő is a jobboldali szavazókra nézve.
Kocsis Máté a közösségi oldalán utasította vissza azt az állítást, miszerint 110 ezer zsák vöröshagymát és ugyanennyi krumplit rendeltek volna választási célokra. Mint írta, az ilyen kijelentések mögött egy leegyszerűsítő és lenéző narratíva húzódik meg, amely a jobboldali szavazók döntéseit próbálja bagatellizálni. Hozzátette: 

Kocsis Máté frappánsan reagált Magyar Péter új agymenésére (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Nem rendeltünk sem vöröshagymát, sem krumplit”.

Kocsis Máté szerint ezer forintos benzinárat okozna Kapitány István kampányígérete

„Nem krumplival nyernek választást”

Kocsis Máté szerint a baloldali közegben régóta jelen van az a magyarázat, hogy a kormánypártok sikere mögött egyszerű „osztogatás” áll, ezt azonban szerinte a valóság nem támasztja alá. Úgy véli, Magyar Péter kijelentései inkább politikai provokációként értelmezhetők, amelyek egyszerre szórakoztatják és fel is bosszantják a jobboldali szavazókat. A frakcióvezető szerint ugyanakkor ezek a megnyilvánulások végső soron mobilizáló hatással bírnak, ezért ironikusan úgy fogalmazott: 

Sok ilyet kívánunk még Magyar Péternek”.

