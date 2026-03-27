Kocsis Máté reagált Magyar Péter újabb agymenésére 

Kocsis Máté a közösségi oldalán utasította vissza azt az állítást, miszerint 110 ezer zsák vöröshagymát és ugyanennyi krumplit rendeltek volna választási célokra. Mint írta, az ilyen kijelentések mögött egy leegyszerűsítő és lenéző narratíva húzódik meg, amely a jobboldali szavazók döntéseit próbálja bagatellizálni. Hozzátette:
Nem rendeltünk sem vöröshagymát, sem krumplit”.
„Nem krumplival nyernek választást”
Kocsis Máté szerint a baloldali közegben régóta jelen van az a magyarázat, hogy a kormánypártok sikere mögött egyszerű „osztogatás” áll, ezt azonban szerinte a valóság nem támasztja alá. Úgy véli, Magyar Péter kijelentései inkább politikai provokációként értelmezhetők, amelyek egyszerre szórakoztatják és fel is bosszantják a jobboldali szavazókat. A frakcióvezető szerint ugyanakkor ezek a megnyilvánulások végső soron mobilizáló hatással bírnak, ezért ironikusan úgy fogalmazott:
Sok ilyet kívánunk még Magyar Péternek”.