Kocsis Máté Magyar Péternek üzent: Peti, kérlek, nyugodj meg!

Kocsis Máté a közösségi oldalán közvetlenül Magyar Pétert szólította meg a Fidesz egri békemenetének óriási sikere után.

Kocsis Máté Orbán Viktor egri kampányrendezvényének a hatalmas sikerére utalva nyugalomra intette Magyar Pétert. A Fidesz frakcióvezetőjének üzenete egyértelműen arra vonatkozott, hogy a miniszterelnök országjárását kísérő hatalmas érdeklődést már nem tagadhatja el semmiképpen a Tisza Párt. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Kocsis Máté szerint itt az ideje, hogy Magyar Péterék tudomásul vegyék a Fidesz támogatottságát



Peti, most mutatok egy képet, de ígérd meg, hogy nem húzod fel magad, jó? A miniszterelnök Egerben, ahol hatalmas a tömeg. Ezek nem bértapsolók és vöröshagymát sem kaptak. Kérlek, nyugodj meg”

- fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője egyértelműen arra célozva, hogy az ellenzék a kormánypárti rendezvények résztvevőit gyakran próbálja meg hitelteleníteni azzal, hogy azt állítja, a résztvevők azok mind csak szervezetten és valamilyen juttatásért érkeznek oda.

Az egri békemenetes rendezvényről megosztott kép a hatalmas tömegről egyértelműen azt mutatja, hogy a Fidesz tábora a kampány hajrájában is jelentős erőt tud felmutatni.