Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

Kocsis Máté

Magyarország vagy Ukrajna érdekei – Kocsis Máté szerint ez a választások tétje

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Színjátéknak nevezte Magyar Péter békéről szóló kijelentéseit a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint a választás valódi tétje az, hogy Magyarország a béke pártján marad-e, vagy belesodródik a háborúba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza PártVálasztás 2026háborúMagyar Péter

A kormánypárti politikus közösségi oldalán arról beszélt, hogy szerinte ellentmondásos, amikor a Tisza Párt elnöke békéről és hazaszeretetről beszél, miközben pártja az Európai Parlamentben háborús döntéseket támogat. Kocsis Máté úgy fogalmazott, ez „valódi színjáték”.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint Magyar Péter nem a magyar érdekeket képviseli (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)
Határozat született: az Országgyűlés elutasítja Ukrajna EU-tagságát

Ha a Tisza nyer, az ukránok nyernek

A frakcióvezető szerint Magyar Péter politikája nem a magyar érdekeket képviseli, hanem külföldi szereplők – Brüsszel, Berlin és Kijev – elvárásaihoz igazodik. Így fogalmazott:

Világossá kell tennünk magunk számára, hogy a választás tétje azon túl, hogy háború vagy béke, az az, hogy ha a Tisza nyer, akkor az ukránok győztek. Ha a Fidesz nyer, akkor pedig Magyarország”

Kocsis Máté hangsúlyozta: a kormánypártok nem támogatják, hogy Magyarországot belerángassák egy olyan háborúba, amelyhez nincs köze. A politikus szerint ezért a következő választás kulcskérdése az lesz, hogy a magyarok a békepárti álláspontot vagy a háborút támogató politikát választják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!