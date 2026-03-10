Magyarország vagy Ukrajna érdekei – Kocsis Máté szerint ez a választások tétje

Ha a Tisza nyer, az ukránok nyernek

A frakcióvezető szerint Magyar Péter politikája nem a magyar érdekeket képviseli, hanem külföldi szereplők – Brüsszel, Berlin és Kijev – elvárásaihoz igazodik. Így fogalmazott:

Világossá kell tennünk magunk számára, hogy a választás tétje azon túl, hogy háború vagy béke, az az, hogy ha a Tisza nyer, akkor az ukránok győztek. Ha a Fidesz nyer, akkor pedig Magyarország”

Kocsis Máté hangsúlyozta: a kormánypártok nem támogatják, hogy Magyarországot belerángassák egy olyan háborúba, amelyhez nincs köze. A politikus szerint ezért a következő választás kulcskérdése az lesz, hogy a magyarok a békepárti álláspontot vagy a háborút támogató politikát választják.