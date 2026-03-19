Kocsis Máté: Magyarországnak nem egy drogbulizó vezetőre van szüksége

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő határozottan képviselte a nemzeti érdekeket az Európai Unióban a mostani brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón is.

A Fidesz frakcióvezetője szerint nem mindegy, milyen vezetés áll Magyarország élén a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben. Kocsis Máté szerint olyan vezető kell Magyarországnak aki képes Brüsszelben nemet mondani.

Nem olyan ember kell az ország élére, aki bemegy egy drogbuliba és ott alszik, hanem olyan, aki kimegy Brüsszelbe és nemet mond”

- írta a bejegyzésében Kocsis Máté , aki ezzel arra utalt a bejegyzésében, hogy Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak a csütörtöki brüsszeli EU csúcson.

Az Európai Unió vezetői ugyanis hiába próbálták meggyőzni, a magyar miniszterelnök nem hátrált meg, és továbbra is ellenzi a kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelt. A csúcstalálkozón feszültté vált a hangulat, Orbán Viktor azonban nem engedett a zsarolásnak.