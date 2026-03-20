Kocsis Máté: Magyarországon nem lehet ukránbarát kormány!

„Nem hagyhatjuk, hogy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon" – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté kihangsúlyozta, nem szabad hagyni, hogy elvegyék a magyarok pénzét.

Nem lehet ukránbarát kormánya a magyaroknak! Kocsis Máté is felszólalt Szentendrén 2026. március 20-án

Fotó: Polyák Attila

Nem hagyhatjuk, hogy háborúba vigyék a fiainkat és lányainkat! Nem hagyhatjuk, hogy elhitelezzék a jövőnket! És nem hagyhatjuk, hogy a tiszások kockára tegyék a biztonságunkat! Április 12-én hajrá, Vitályos Eszter, hajrá Orbán Viktor, hajrá, magyarok, hajrá Magyarország!

– buzdította a szavazóit Kocsis Máté Szentendrén.

Kocsis Máté: Magyarországnak nem egy drogbulizó vezetőre van szüksége

A Fidesz frakcióvezetője szerint nem mindegy, milyen vezetés áll Magyarország élén a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben. Kocsis Máté szerint olyan vezető kell Magyarországnak aki képes Brüsszelben nemet mondani.