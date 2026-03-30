Kocsis Máté: A hazug, torzító Hann Endre húzza el a csíkot!

– Amit csinál Hann Endre, az pedig kifejezetten a szó erkölcsi értelmében üldözném, mert ő nem tesz mást, mint egy polgárháborús helyzetet készít elő. Hann, valamelyik nap azt mondta, hogy lehet, hogy április 12-e után ő nem folytatja. Hát szerintem ezen ne gondolkodjon, én melegen ajánlom neki, hogy ne folytassa, mert az, amit most csinál, az több annál, mint közvélemény-kutatás – mondta legújabb Facebook-videójában Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Az erkölcsi értelemben az az állam rendje elleni valamit tett, nem akarnám jogiasítani szándékosan, de az egészen biztos, hogy a hazug és már felfoghatatlanul torz közvélemény-kutatások kizárólag arra alkalmasak, hogy a magyar választók demokratikusan meghozott döntését utólag kétségbe lehessen vonni nemzetközi téren is, meg Magyarországon is. És ebben Hahn Endre aktívan működik együtt. Tehát jó lenne, hogyha elhúzná ő is a csíkot. Ne úgy, mint a Radnai, hanem úgy, ahogy illik ilyenkor.