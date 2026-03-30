Kocsis Máté: A hazug, torzító Hann Endre húzza el a csíkot!

Az erkölcsi értelemben az az állam rendje elleni valamit tett, nem akarnám jogiasítani szándékosan, de az egészen biztos, hogy a hazug és már felfoghatatlanul torz közvélemény-kutatások kizárólag arra alkalmasak, hogy a magyar választók demokratikusan meghozott döntését utólag kétségbe lehessen vonni nemzetközi téren is, meg Magyarországon is. És ebben Hahn Endre aktívan működik együtt. Tehát jó lenne, hogyha elhúzná ő is a csíkot. Ne úgy, mint a Radnai, hanem úgy, ahogy illik ilyenkor.