Mit rejteget Orbán Viktor a fülében? Itt megtudhatja! – elkészült az álhírgyűjtemény

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Zebra DPK által összeállított álhírgyűjtemény oldalán többek között olyan hírekről olvashat az érdeklődő, hogy hol vásárol marhát Orbán Viktor vagy hogy mit rejteget a fülében a miniszterelnök.
zebra dpkVálasztás 2026Orbán ViktorKocsis Mátéálhír

– A zebra legelőre megy, és nem hátra, elkészült a Zebra DPK által rendszerezett álhírek gyűjteménye – jelentette be az új videójában Kocsis Máté. – Magyar Péter miatt erősödik a forint, Orbán Viktor Ruandában válogat királyi marhákat, a miniszterelnök kémfülhallgatót visel – sorolta az emlékezetes álhíreket a Fidesz frakcióvezetője, és kiemelte: ilyen és ehhez hasonló álhírek várják az olvasókat.

Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06. Kocsis Máté, KocsisMáté
Kocsis Máté beszél a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt
Fotó: Mediaworks

Valójában ez egy digitális csűr a zebráknak

– fogalmazott a frakcióvezető. Arra kérte követőit, hogy ha kíváncsiak az álhírekre, kövessék az Álhírtár.hu-t.

– Álhírekkel le, Zebra DPK-ba be, győzelemre fel! – zárta videóját Kocsis Máté.

 

