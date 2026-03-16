Kocsis Máté alaposan odapörkölt Magyar Péternek a kaposvári rendezvény után

A Fidesz frakcióvezetője szerint jelentős különbség volt a kaposvári politikai rendezvények részvételi adatai között. Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta: Orbán Viktor eseményén négyszer annyian vettek részt, mint Magyar Péter gyűlésén.
A politikus Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt elnökét, és azt állította, hogy Magyar Péter a kaposvári esemény után különböző vádakkal próbálja megmagyarázni a részvételi különbséget. Kocsis Máté szerint az ellenzéki politikus többek között „odabuszoztatott emberekről”, élelmiszerutalványokról és biztonsági intézkedésekről beszélt.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint négyszer annyian voltak kíváncsiak Orbán Viktor beszédére, mint Magyar Péterére (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)
Hatalmas tömeg várta Kaposváron Orbán Viktort – videó

Éles hangú bejegyzés a közösségi médiában

A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Semmi más nem történt, pusztán csak annyi, hogy Orbán Viktor simán letolt téged a pályáról.”

 Kocsis Máté szerint a kaposvári rendezvény jól mutatja a kormánypárti mozgósítás erejét, és úgy véli, az országjárás további állomásain is hasonló lesz az érdeklődés. 

Megértem, hogy zavar, de ne dühöngj, inkább irány a megígért drogteszt!

– zárta bejegyzését, utalva arra, hogy korábban drogteszt elvégzésére szólította fel Magyar Pétert.

 

