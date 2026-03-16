Kocsis Máté alaposan odapörkölt Magyar Péternek a kaposvári rendezvény után

A politikus Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt elnökét, és azt állította, hogy Magyar Péter a kaposvári esemény után különböző vádakkal próbálja megmagyarázni a részvételi különbséget. Kocsis Máté szerint az ellenzéki politikus többek között „odabuszoztatott emberekről”, élelmiszerutalványokról és biztonsági intézkedésekről beszélt.
Éles hangú bejegyzés a közösségi médiában
A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzésében úgy fogalmazott:
Semmi más nem történt, pusztán csak annyi, hogy Orbán Viktor simán letolt téged a pályáról.”
Kocsis Máté szerint a kaposvári rendezvény jól mutatja a kormánypárti mozgósítás erejét, és úgy véli, az országjárás további állomásain is hasonló lesz az érdeklődés.
Megértem, hogy zavar, de ne dühöngj, inkább irány a megígért drogteszt!”
– zárta bejegyzését, utalva arra, hogy korábban drogteszt elvégzésére szólította fel Magyar Pétert.