Kocsis Máté nem lepődött meg azon, hogy Kéri László Zelenszkijt választaná Orbán Viktor helyett

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált arra a kijelentésre, amely Kéri László egyik podcast beszélgetésében hangzott el. A Fidesz frakcióvezetője egy rövid videórészletet idézett fel, amelyben a Tisza Párthoz köthető politikai elemző arról beszél, ha Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között kellene választani, akkor inkább az ukrán elnököt választaná.

Kéri László egy podcast beszélgetésben arról beszélt, hogy ha Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között kellene választani, akkor inkább az ukrán elnököt választaná. Kocsis Máté szerint nem meglepő a megszólalás, inkább az a kérdés, hogy a Tisza Párt többi szereplője mit gondol erről.

Kocsis Máté szerint a kijelentés nem okozott meglepetést számára. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

Most éppen Kéri Laci bácsi, a tiszás szakértő, a nagy öreg azt mondja, hogy ha az a kérdés, hogy Orbán Viktor alakítson kormányt Magyarországon vagy Zelenszkij, akkor inkább Zelenszkij.”

A frakcióvezető azt mondja, hogy ő személy szerint egyáltalán nem lepődött meg a kijelentésen. Ugyanakkor szerinte felmerül a kérdés, hogy a Tisza Párt más szereplői miként gondolkodnak erről.

Én speciel egyáltalán nem vagyok ezen meglepődve, ahogy Laci bácsi is gondolja. Kérdés, hogy a többiek hogy gondolják”

- fogalmazott Kocsis Máté.