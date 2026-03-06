Kocsis Máté: Nem tűrjük az ukrán zsarolást és a választásokba való beavatkozást

A Nemzeti Ellenállás Mozgalomnak (NEM) a péntek délutáni, ukrán nagykövetség előtti tüntetésén Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszédet mondott, hangot adva a felháborodásának és tiltakozásának amiatt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

Az ukrán nyomásgyakorlásra és a magyar választásokba történő beavatkozási kísérletekre akarta felhívni a figyelmet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) péntek délutáni demonstrációja, amelyet Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt tartottak. A rendezvényen felszólalt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is, aki beszédében az energiaellátás, a háború és a magyar szuverenitás kérdéseiről beszélt Fotó: Ladóczki Balázs

Kocsis Máté: Ha a Tisza nyer, akkor az ukránok győztek, ha a Fidesz nyer, akkor pedig Magyarország

Kocsis Máté a beszédében kitért arra, hogy a mostani választás különösen nagy jelentőséggel bír, mert szerinte nem csak belpolitikai kérdésekről van szó.

Egy új helyzet van, egy olyan választás elé nézünk, amilyen elé még nem néztünk talán 1990 óta.”

Kocsis Máté úgy fogalmazott: a választás tétje az, hogy elkerülhető-e, hogy a konfliktus gazdasági terheit a magyar emberek viseljék.

A választás tétje az, hogy a következő négy évben ki tudunk-e maradni egy tőlünk független háborúból, meg tudjuk-e úszni azt, hogy velünk fizettessék ki ennek a háborúnak az árát”

– mondta a frakcióvezető, aki a beszédében az ukrán vezetést bírálta, amiért az elmúlt időszakban olyan fenyegetések hangzottak el az ukrán oldalról, amelyek példátlanok a két ország kapcsolatában:

A független Ukrajna létrejötte óta nem fordult elő, hogy az ukrán elnök bárkit, bármelyik másik állam miniszterelnökét halálosan megfenyegette volna.”

Kocsis Máté szerint a demonstráció célja az volt, hogy üzenetet küldjenek Kijevnek.

Azért jöttünk ma ide, hogy megüzenjük az ukrán nagykövetségen keresztül Zelenszkij elnök úrnak, hogy eddig és ne tovább”

– emelte ki a politikus, majd azt hangsúlyozta, hogy szerinte Magyarország nem fogadja el sem a zsarolást, sem a választásokba való külső beavatkozást.

Nem tűrjük sem a zsarolást, sem a fenyegetést, sem semmilyen olyan eszközt, amely beavatkozik a magyar választásokba. A mi választásunk, a mi ügyünk a magyarok ügye”

– mondta Kocsis Máté, aki a beszédében az energiaellátás kérdésére is kitért, azt mondva, elfogadhatatlan, hogy az olcsó energia elzárásával veszélybe sodorják a magyar családok és vállalkozások helyzetét:

Kikérem magamnak, hogy háztartások millióit, vállalkozások százezreit veszélyeztessék azzal, hogy elzárják Magyarország elől az olcsó orosz energiát.”

A frakcióvezető szóélt arról is, elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai változást szeretne Magyarországon.

Az ukránok teljesen nyilvánvaló módon be is vallják, kormányt akarnak váltani Magyarországon”

– emelte ki a fideszes politikus, aki aztán a beszédében a Tisza Pártot és annak vezetőjét, Magyar Pétert is határozottan bírálta, amiért azok számos több ügyben nyíltan Ukrajna álláspontját támogatják.