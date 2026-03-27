Kocsis Máté: A Tisza jelöltje közös fotóval demonstrálta Zelenszkij iránti rajongását

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken Németh Balázshoz látogatott a budapesti 13. számú egyéni választókerület kormánypárti jelöltjéhez. A találkozás apropója egy nem mindennapi tiszás kampányplakát: ezen a külföldről finanszírozott párt helyi jelöltje, Müller Anna Zelenszkij ukrán elnök mellett látható.

Kocsis Máté szerint a Tisza új plakátja valósághű lett

Kocsis Máté: Az egész Tisza Pártban bent vannak az ukránok vastagon

A Fidesz frakcióvezetője nem zárta ki a plakát kapcsán, hogy az egy geg, vagyis vicc akart lenni, ám a valóság tényleg az, hogy az ukrán állam lényegében finanszírozza, irányítja az ellenzéki pártot a legmagasabb szinteken.

Németh Balázs az eset kapcsán elmondta: nem ők ragasztották át, vagy tették ki a plakátot, és visszautasította a balliberális sajtó ezen vádjait.