Kocsis Máté: A béke és a biztonság záloga a nemzeti kormány

Kocsis Máté a közösségi oldalán számolt be arról, hogy országjárása során a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó Parasznyára látogatott.

A háborús helyzetek elkerülése és Magyarország biztonságának megőrzése a legfontosabb tét – erről beszélt a Fidesz frakcióvezetője, amikor országjárása során Parasznyára érkezett. Kocsis Máté szerint a következő években is erős, stabil nemzeti kormányra van szükség.

Kocsis Máté szerint nem szabad kockáztatni az eddig elért eredményeket

A politikus szerint az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a nemzeti kormány képes megóvni Magyarországot a háborús konfliktusoktól, mert a jelenlegi geopolitikai helyzetben a béke és a biztonság megőrzése a legfontosabb feladat.

Orbán Viktor vezetésével mi négy éve távol tartjuk magunkat mindenféle háborús helyzettől”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány nem rendelt el sorozást, nem küldött fegyvereket, és nem is kíván ilyen lépéseket tenni a jövőben sem.

Kocsis Máté szerint ugyanakkor a következő időszakban még nagyobb a tét, ezért szerinte nem szabad kockáztatni az eddig elért eredményeket. Úgy vélte, Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely képes megvédeni az országot attól, hogy belesodródjon a háborúba, illetve attól is, hogy külső nyomásra anyagi támogatást nyújtson Ukrajnának.

A politikus kiemelte, hogy a miniszterelnök mögött stabil parlamenti többségre van szükség, olyan képviselőkkel, akik ellenállnak minden külső befolyásnak.

Olyanok kellenek, akiket nem zsarolnak Ukrajnából, nem fizettek ki Brüsszelből, és nem lehet megfenyegetni bárhonnan”

- mondta, majd a Fidesz frakcióvezetője a támogatásáról biztosította Hollósy Andrást is, akit a választókerület „biztos választásának” nevezett.