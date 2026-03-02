Kocsis Máté: Olyan vezető kell, aki nemet mond a háborúra és az eladósodásra

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben olyan vezetőre van szükség, aki képes határozottan kiállni a magyar érdekek mellett. Kocsis Máté szerint Orbán Viktor az egyetlen ilyen hiteles magyar politikus.
Kocsis Máté a közösségi oldalán a magyar érdekek elsőbbsége, a pénzügyi önállóság és a háborútól való távolmaradás mellett érvelt, név szerint is kiemelve Orbán Viktort mint a magyar érdekek képviseletére egyedül hitelesen megfelelő vezetőt.
Kocsis Máté szerint csak Orbán Viktor képes megvédeni Magyarország érdekeit
A politikus úgy fogalmazott:
Olyan ember kell most ide, aki ezeknek belenéz a szemébe, és azt mondja, hogy nem. Magyarokat biztos, hogy nem. A magyarok biztos, hogy nem adnak pénzt, a magyarok nem vesznek föl hitelt, a magyar fiatalok nem mennek a háborúba. És ezt úgy hívják, hogy Orbán Viktor.”
