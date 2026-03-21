Kocsis Máté: Olyan politikusokra van szükségünk, akik tudnak nemet mondani

Olyan politikusokra van szükségünk, akik tudnak nemet mondani – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt a szempontot is figyelembe kell venni, amikor döntést hozunk a választáson. Szerinte ilyen politikus Orbán Viktor.
„Olyan politikusokra van szükségük Önöknek, akik tudnak nemet mondani a rosszabbnál rosszabb brüsszeli kérésekre, akik tudnak nemet mondani a háborús tervekre, akik tudnak nemet mondani Ukrajna finanszírozására, és akik tudnak nemet mondani a hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb brüsszeli ötletekre" – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videóban.
Szerinte ilyen politikus Orbán Viktor, szemben Magyar Péterrel a miniszterelnök nemet tud mondani.
Akkor is nemet mondott, amikor a migrációt akarták Magyarországra erőltetni, és tegnap is nemet mondott, amikor el akarták venni az Önök pénzét
– húzta alá.
