Kocsis Máté: Orbán Viktor a garancia a béke megőrzésére

Magyar Péter legyőzése ujjgyakorlat. Ahhoz kell erő, hogy a német gazdasági, a brüsszeli politikai és az ukrán titkosszolgálati nyomást le tudjuk győzni. Ahhoz kell a sok jobboldali szavazat, hogy Magyarország megőrizze a békéjét – írta Kocsis Máté Facebook bejegyzésében szerdán.

Kocsis Máté: Csak a Fidesz a biztos választás!

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette:

ahhoz, hogy Magyarország megőrizze a békéjét, Orbán Viktor jelent garanciát.

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, addig béke és biztonság lesz hazánkban – szögezte le, rámutatva arra, hogy