Kocsis Máté: Orbán Viktor a garancia a béke megőrzésére

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, addig béke és biztonság lesz hazánkban. Magyar Pétert legyőzni ujjgyakorlat, az erő máshoz kell – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté Facebook bejegyzésében.
Magyar Péter legyőzése ujjgyakorlat. Ahhoz kell erő, hogy a német gazdasági, a brüsszeli politikai és az ukrán titkosszolgálati nyomást le tudjuk győzni. Ahhoz kell a sok jobboldali szavazat, hogy Magyarország megőrizze a békéjét – írta Kocsis Máté Facebook bejegyzésében szerdán.
A Fidesz frakcióvezetője hozzátette:
ahhoz, hogy Magyarország megőrizze a békéjét, Orbán Viktor jelent garanciát.
Kocsis Máté: Csak a Fidesz a biztos választás!
Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, addig béke és biztonság lesz hazánkban – szögezte le, rámutatva arra, hogy
Csak a Fidesz a biztos választás! Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!”
