Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Orbán Viktor a garancia a béke megőrzésére

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, addig béke és biztonság lesz hazánkban. Magyar Pétert legyőzni ujjgyakorlat, az erő máshoz kell – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté Facebook bejegyzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéNemzeti KormányOrbán ViktorbiztonságbékeMagyarország

Magyar Péter legyőzése ujjgyakorlat. Ahhoz kell erő, hogy a német gazdasági, a brüsszeli politikai és az ukrán titkosszolgálati nyomást le tudjuk győzni. Ahhoz kell a sok jobboldali szavazat, hogy Magyarország megőrizze a békéjét – írta Kocsis Máté Facebook bejegyzésében szerdán.

Kocsis Máté: Csak a Fidesz a biztos választás!
Kocsis Máté: Csak a Fidesz a biztos választás!

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette:

ahhoz, hogy Magyarország megőrizze a békéjét, Orbán Viktor jelent garanciát.

Kocsis Máté: Csak a Fidesz a biztos választás!

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, addig béke és biztonság lesz hazánkban – szögezte le, rámutatva arra, hogy

Csak a Fidesz a biztos választás! Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!