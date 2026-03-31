Kocsis Máté: Panyi Szabolcs nem hülye, csak hazaáruló

Számomra négy éve is világos volt, hogy Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint Panyi Szabolcs tisztában volt vele, hogy egy Magyarországgal ellenérdekű ország érdekében cselekszik.
Kocsis Máté megjegyzi, hogy Panyi ő maga is bevallja, hogy adott át információkat külföldi kémeknek, és azok is adtak át neki.
Ha egy magyar állampolgárt megkeres egy külföldi titkosszolgálat, az már a beszervezés maga”
– tette világossá a frakcióvezető.
Az információ átadásának egyetlen célja a befolyásolás. Ezek ugyanis gyakran hamis információk, és ezzel Panyi Szabolcsnak is tisztában kellett lennie.
Ő pontosan tudja, hogy rajta keresztül olyan információkat juttatnak el az ország közvéleményébe, a cikkein keresztül, ami az ellenérdekű országnak, az ellenérdekű titkosszolgálatnak az érdeke”
– mondta Kocsis Máté, és ezért nevezte Panyit hazaárulónak.
