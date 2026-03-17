Amikor a pénzszállító áldozat, a hatóság pedig vádlott – Kocsis Máté nem finomkodott

Támadásba lendültek az ukránok, miközben tovább gyűrűzik az úgynevezett „aranykonvoj” ügye, amelynek részletei továbbra is tisztázatlanok. Nem tudni pontosan, honnan származik a nagy mennyiségű, frissen nyomtatott euró, mi volt a szállítás célja, illetve hogy a pénz elhagyta-e Magyarország területét. A történetet tovább bonyolítja, hogy a szállítmányt állítólag ukrán titkosszolgálati vezetők kísérték. Az ügy új fordulatot vett, amikor egy, a Tisza Párthoz köthető ügyvéd feljelentést tett a magyar hatóságok ellen terrorcselekmény és hivatali visszaélés gyanújával. Kocsis Máté abszurdnak nevezte a vádakat:
Terrorcselekmény, értik?”
Feljelentés a hatóságok ellen, egyre élesebb politikai vita
A politikus úgy látja, a hazai liberális média és egyes jogi szereplők a hatóságokat támadják, miközben a történet számos eleme továbbra is tisztázatlan. Szerinte olyan helyzet alakult ki, ahol a több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállító szereplők „ártatlan áldozatként” jelennek meg, miközben a magyar rendőrséget és adóhatóságot bírálják. Kocsis Máté ironikusan reagált azokra a véleményekre is, amelyek szerint a pénzszállítás módja nem szokatlan:
Minden rendes pénzszállító-család ukrán titkosszolgálati tábornokokkal viteti a sorszámozott lóvét nyugati bankokból, keresztül a magyar választási kampányon, által a Tiszán, egészen az ukrán frontvonalig.”
A történet mögött egyértelmű politikai szándék húzódik meg, amelynek célja a közvélemény befolyásolása. A frakcióvezető hangsúlyozta:
Amíg a magyar hatóságok nem tisztázzák az ügy minden részletét, addig sem külföldi, sem belföldi nyomásnak nem szabad engedni.
Álláspontja szerint a történtek túlmutatnak egy egyszerű pénzügyi ügyön, és komoly politikai következményekkel is járhatnak.