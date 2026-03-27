Kocsis Máté szerint ezer forintos benzinárat okozna Kapitány István kampányígérete

Amennyiben teljesülne Kapitány Istvánnak, a Tisza képviselőjelöltjének a kampányígérete és megszüntetnék az árrésstopot, ezer forint lenne egy liter benzin - hívta fel a figyelmet Kocsis Máté új Facebook-bejegyzésében. A Fidesz frakcióvezetője ismét az iskolajáratból jelentkezett be.
Kapitány István, a Tisza gazdasági miniszter-jelöltje eltörölné az árrésstopokat, a védett árakat – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője új Facebook-videójában.
Kapitány István tervei és az 1000 forintos benzin
Az iskolajáratból bejelentkező politikus hangsúlyozta: Kapitány mindeközben „elfelejti” elmondani, hogy
így ezer forint lesz egy liter benzin.
A videós bejátszón Kapitány István arról beszélt egy fórumon, hogy egyszerűbbé tenné az állam működését, ez alatt pedig azt értette, hogy szerinte sokkal kevesebb különadóra és árstopra, árrésstopra van szükség.
