Kocsis Máté szerint hazugság minden, a Tisza kormányzóképességéről szóló állítás

Kocsis Máté a közösségi oldalán cáfolta a Tisza Pártnak a saját kormányzóképességéről szóló propaganda állításait.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter és a Tisza is hazug és kétszínű
A Fidesz frakcióvezetője a Tisza egyik ingyenes választási brossúráját egy hazugság újságnak nevezte, mivel a lap állítása szerint a Tisza készen áll a kormányzásra.
Kocsis Máté szerint a Tisza Párt programja az újságban közöltekkel ellentétben, a valóságban jelentős adóemeléseket tartalmaz.
Azt írják, hogy megvan a programunk. Hát az megvan már, tavaly nyár óta azt írják, hogy megvan a program. 1300 milliárdos adóemelés van benne például”
- mondta a frakcióvezető, aki szerint a valódi program része lenne az egykulcsos személyi jövedelemadó megszüntetése és az adókulcs jelentős emelése is.
Megszüntetnék az egykulcsos SZJA-t, megemelnék 33 százalékra a személyi jövedelemadót”
- fogalmazott Kocsis Máté, majd a bejegyzése végén élesen bírálta a Tisza Pártot és annak vezetőjét, mivel a politikai kommunikációjuk félrevezető.
Elképesztő, hogy hogy etetik az embereket. Borzasztó ezzel a sok hazugsággal. Olyan ez a párt, mint a vezetője. Hazug. Kétszínű, hamis próféták”
- mondta Kocsis Máté.