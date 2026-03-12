Kocsis Máté szerint hazugság minden, a Tisza kormányzóképességéről szóló állítás

Kocsis Máté a közösségi oldalán cáfolta a Tisza Pártnak a saját kormányzóképességéről szóló propaganda állításait.

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, nem igaz, hogy a Tisza Párt készen áll a kormányzásra. Kocsis Máté szerint ennek az a legfőbb oka, hogy a Tisza és Magyar Péter folyamatosan hazudik minden kérdésben. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kocsis Máté szerint Magyar Péter és a Tisza is hazug és kétszínű

A Fidesz frakcióvezetője a Tisza egyik ingyenes választási brossúráját egy hazugság újságnak nevezte, mivel a lap állítása szerint a Tisza készen áll a kormányzásra.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt programja az újságban közöltekkel ellentétben, a valóságban jelentős adóemeléseket tartalmaz.

Azt írják, hogy megvan a programunk. Hát az megvan már, tavaly nyár óta azt írják, hogy megvan a program. 1300 milliárdos adóemelés van benne például”

- mondta a frakcióvezető, aki szerint a valódi program része lenne az egykulcsos személyi jövedelemadó megszüntetése és az adókulcs jelentős emelése is.

Megszüntetnék az egykulcsos SZJA-t, megemelnék 33 százalékra a személyi jövedelemadót”

- fogalmazott Kocsis Máté, majd a bejegyzése végén élesen bírálta a Tisza Pártot és annak vezetőjét, mivel a politikai kommunikációjuk félrevezető.

Elképesztő, hogy hogy etetik az embereket. Borzasztó ezzel a sok hazugsággal. Olyan ez a párt, mint a vezetője. Hazug. Kétszínű, hamis próféták”

- mondta Kocsis Máté.