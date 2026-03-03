Kocsis Máté szerint Magyar Péter bűnt követett el az olajügyben

Kocsis Máté a közösségi oldalán bírálta Magyar Pétert az ukrán–magyar energiaügy kapcsán.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter súlyos hibát követett el az ukrán olajügyben, amely veszélybe sodorhatja a magyar gazdaság stabilitását és az energiaellátást. Kocsis Máté úgy fogalmazott: a Tisza Párt elnöke bajt csinált, amelynek következményei ellen most a kormánynak kell fellépnie Fotó: Máthé Zoltán / MTI



Kocsis Máté szerint Magyar Péter olyan kárt okozott az olajügyben, ami miatt távoznia kellene a közéletből

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke „bajt csinált” azzal, hogy lepaktált az ukrán vezetéssel, amely ezt követően elzárta Magyarország elől a kőolajszállítást.

Kocsis úgy fogalmazott:

Magyar Péter talán már látja, bajt csinált azzal, hogy lepaktált az ukránokkal, és azok elzárták Magyarország elől a kőolajat.”

A politikus szerint a döntés nem pusztán diplomáciai kérdés, hanem közvetlen gazdasági következményekkel járhat. Mint írta:

Bajt csinált, mert veszélybe sodorta a magyar gazdaságot, az ipart, a vállalkozásokat, a háztartásokat.”

A frakcióvezető azt állítja, az olcsó orosz energiáról való leválás a Tisza programjának része, és erre szerinte bizonyíték az is, hogy a Tisza politikusai az Európai Parlamentben több alkalommal támogatták az orosz energiaimport korlátozását.

Az olcsó orosz energiáról való leválás a Tisza-programnak is része, azt le sem tagadhatják, ráadásul az elmúlt másfél évben nyolc (!) alkalommal szavazták meg az Európai Parlamentben az olcsó orosz energiaimport betiltását”

– írta Kocsis Máté, aki a bejegyzésében arra is utalt, hogy a mostani helyzet szerinte előrevetíti, mi történne kormányváltás esetén:

Most épp az történik tehát, amit amúgy is megtennének, ha hatalomra kerülnének. Pedig ez nem a magyarok érdeke, hanem az ukránoké.”

Kocsis Máté úgy látja, a kialakult helyzet következményeivel végül a jelenlegi kormánynak kell megküzdenie.

Szóval bajt csinált, ami ellen most Orbán Viktornak kell küzdenie”

– fogalmazott, majd hozzátette: