Kocsis Máté: Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya

Több kérdést is feltett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lehallgatási botrányával kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté nagyon szeretné tudni, mi a célja a kémkedéssel a Tisza Pártnak, és hány külföldi titkosszolgálattal játszanak még össze Magyar Péterék.
Egy focipályán beszélt a lehallgatási botrányról Kocsis Máté. A közösségi oldalára feltett videóban azt mondta, ami most kiderült, az kimeríti a hazaárulás fogalmát. 

Budapest, 2026. március 21. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán 

Kocsis Máté több kérdést is feltett

„Nagyon durva az ügy. Panyi Szabolcs, aki magát elvileg egy független újságírónak mondja, összejátszott külföldi kémekkel, kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát, de ez talán a kisebbik baj. 

A nagyobbik baj az, hogy felmerül a kérdés, hogy hány idegen kémmel, idegen ország titkosszolgálatával játszanak még össze a tiszások.

Azért mondom, hogy a tiszások, mert ez a Panyi Szabolcs nevű újságíró, Orbán Anitának a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének a munkatársa, barátja, bent dolgozott a stábjában. Éppen ezért ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya. Tehát valójában itt a kérdések sorjáznak. 

Elsőként arra kell tudnunk a választ, hogy hány idegen titkosszolgálattal játszik még össze a Tisza. Most egyet, egyet detektáltunk, ha jól látom. De hány van még? Mi a célja ennek? Hány idegen kém dolgozik még a magyar kormány ellen magyar emberek közreműködésével? 

Ez a szó minden értelmében hazaárulás. Ennek kell, hogy legyen következménye! Ezt mindenki érzi, hogy ez nem normális dolog. Tehát ez nem lehet a politikai harcnak az eszköztára, hogy idegen kémeket bevonunk ide a választási küzdelembe és veszélyeztetjük Magyarország érdekeit ezzel. Ha már egy focipályán vagyunk, akkor szerintem öngólt lőttek most a tiszások, és az öngól is gól" – mondta a Fidesz frakcióvezetője. 

Orbán Viktor is élesen reagált a lehallgatási botrány ügyére: úgy látja, a Tuzson Bence igazságügyi miniszter irányításával indult vizsgálat akár komoly visszaéléseket is feltárhat. Eközben arról is beszélt, hogy a formálódó szuverenista együttműködés tagjai néhány éven belül meghatározó pozíciókba kerülhetnek az európai intézményekben. Szerinte 2029-re a „Brüsszel elfoglalása” már nem puszta jelszó, hanem reális célkitűzés lehet.

 

