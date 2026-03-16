Kocsis Máté: Nem a Tisza az igazi ellenfél

Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a mostani választás nem tekinthető szokványos politikai küzdelemnek. A frakcióvezető úgy fogalmazott: „a Tisza az ukránok bábja”, ezért szerinte nem kérnek a párt politikájából.
Külső nyomásról és mozgósításról beszélt
Kocsis Máté szerint Magyarország politikai helyzetét jelenleg nemcsak a hazai pártok közötti verseny határozza meg, hanem külső szereplők nyomása is.
Magyarországnak most nagyobb politikai ellenfelei vannak, mint egy huszonvalahány százalékos párt”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte Brüsszelből, Kijevből és Berlinből is érkezik nyomás. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a kampány utolsó heteiben minden támogatóra szükség lesz. Hangsúlyozta:
„Minden dolgos kézre szükség van”, és arra kérte a kormánypárti szavazókat, hogy az utolsó négy hétben minél több emberhez juttassák el az üzeneteiket.
A bejegyzésben egyúttal támogatásáról biztosította a dabasi jelöltet, Feldman Lászlót is.