Kocsis Máté: Nem a Tisza az igazi ellenfél

Külső nyomásról és mozgósításról beszélt

Kocsis Máté szerint Magyarország politikai helyzetét jelenleg nemcsak a hazai pártok közötti verseny határozza meg, hanem külső szereplők nyomása is.

Magyarországnak most nagyobb politikai ellenfelei vannak, mint egy huszonvalahány százalékos párt”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte Brüsszelből, Kijevből és Berlinből is érkezik nyomás. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a kampány utolsó heteiben minden támogatóra szükség lesz. Hangsúlyozta:

„Minden dolgos kézre szükség van”, és arra kérte a kormánypárti szavazókat, hogy az utolsó négy hétben minél több emberhez juttassák el az üzeneteiket.

A bejegyzésben egyúttal támogatásáról biztosította a dabasi jelöltet, Feldman Lászlót is.