Kocsis Máté

Kocsis Máté: Nem a Tisza az igazi ellenfél

A következő években a politikai stabilitás minden korábbinál fontosabb lesz – mondta a Fidesz frakcióvezetője Dabason. Kocsis Máté szerint a választás tétje az, hogy Magyarország ellen tud-e állni a külső nyomásnak.
Kocsis Máté, kampányhajrá, Választás 2026, nemzetközi nyomás, Dabas

Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a mostani választás nem tekinthető szokványos politikai küzdelemnek. A frakcióvezető úgy fogalmazott: „a Tisza az ukránok bábja”, ezért szerinte nem kérnek a párt politikájából.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint ez a mostani nem egy szokványos politikai küzdelem (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Külső nyomásról és mozgósításról beszélt

Kocsis Máté szerint Magyarország politikai helyzetét jelenleg nemcsak a hazai pártok közötti verseny határozza meg, hanem külső szereplők nyomása is. 

Magyarországnak most nagyobb politikai ellenfelei vannak, mint egy huszonvalahány százalékos párt” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte Brüsszelből, Kijevből és Berlinből is érkezik nyomás. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a kampány utolsó heteiben minden támogatóra szükség lesz. Hangsúlyozta: 

„Minden dolgos kézre szükség van”, és arra kérte a kormánypárti szavazókat, hogy az utolsó négy hétben minél több emberhez juttassák el az üzeneteiket. 

A bejegyzésben egyúttal támogatásáról biztosította a dabasi jelöltet, Feldman Lászlót is.

