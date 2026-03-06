Kocsis Máté is tüntetésre hív az ukrán nagykövetség elé

Demonstrációt tartanak pénteken délután az ukrán nagykövetség előtt Budapesten. Kocsis Máté szerint a megmozdulás célja, hogy világos üzenetet küldjenek: Magyarország nem enged a zsarolásnak és a fenyegetésnek.
Kocsis Máté a közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által szervezett tüntetéshez az ukrán nagykövetség épülete előtt. A demonstráción a frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólal.
„Nem engedünk a zsarolásnak”
Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak most különösen fontos kiállniuk saját érdekeik mellett.
Nem engedünk a zsarolásnak, nem engedünk a fenyegetésnek, és nem engedjük, hogy a Tisza összejátsszon az ukránokkal”
– írta. A frakcióvezető arra kérte az embereket, hogy minél többen vegyenek részt a demonstráción, amely
pénteken 16 órakor kezdődik a XII. kerületi Istenhegyi út 84/b szám alatt.
