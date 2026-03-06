Kocsis Máté is tüntetésre hív az ukrán nagykövetség elé

„Nem engedünk a zsarolásnak”

Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak most különösen fontos kiállniuk saját érdekeik mellett.

Nem engedünk a zsarolásnak, nem engedünk a fenyegetésnek, és nem engedjük, hogy a Tisza összejátsszon az ukránokkal”

– írta. A frakcióvezető arra kérte az embereket, hogy minél többen vegyenek részt a demonstráción, amely