Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Kocsis Máté

Kocsis Máté is tüntetésre hív az ukrán nagykövetség elé

Tegnap, 14:37
Demonstrációt tartanak pénteken délután az ukrán nagykövetség előtt Budapesten. Kocsis Máté szerint a megmozdulás célja, hogy világos üzenetet küldjenek: Magyarország nem enged a zsarolásnak és a fenyegetésnek.
Kocsis MátéfenyegetésVálasztás 2026tüntetésnagykövetségUkrajna

Kocsis Máté a közösségi oldalán jelentette be, hogy csatlakozik a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által szervezett tüntetéshez az ukrán nagykövetség épülete előtt. A demonstráción a frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólal.

Kocsis Máté
A rendezvényen Kocsis Máté is felszólal (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)
Gulyás Gergely: Zelenszkij nem nevethet a végén!

„Nem engedünk a zsarolásnak”

Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak most különösen fontos kiállniuk saját érdekeik mellett.

 Nem engedünk a zsarolásnak, nem engedünk a fenyegetésnek, és nem engedjük, hogy a Tisza összejátsszon az ukránokkal”

– írta. A frakcióvezető arra kérte az embereket, hogy minél többen vegyenek részt a demonstráción, amely 

pénteken 16 órakor kezdődik a XII. kerületi Istenhegyi út 84/b szám alatt.

