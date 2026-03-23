Kocsis Máté: Ukrajnabarát bábkormányt akarnak hatalomba segíteni

Kocsis Máté szerint külföldi politikai erők próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, és céljuk a magyar kormány megbuktatása. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt erről.

A politikus arról beszélt, hogy a patrióta politikai erők egységesen kiálltak a miniszterelnök mellett akkor is, amikor – állítása szerint – az ukrán elnök halálosan megfenyegette.

Kocsis Máté azt mondta: a magyar kormány a szlovákokkal közösen harcol azért, hogy az ukránok ne zárják el az ukrán kőolajvezetéket, mert szerinte ez veszélybe sodorná a magyar energiabiztonságot.

„A kőolajvezeték elzárása veszélybe sodorja a magyarok energiabiztonságát, a magyar vállalkozásokét, az iparét és a gazdaságét is” – fogalmazott.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy Magyarországon választás lesz, és szerinte mind az ukrán vezetés, mind egyes európai politikai szereplők érdekeltek a jelenlegi kormány leváltásában.