Kocsis Máté: Ukrajnabarát bábkormányt akarnak hatalomba segíteni

Kocsis Máté szerint külföldi politikai erők próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, és céljuk a magyar kormány megbuktatása. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videóban beszélt erről.
A politikus arról beszélt, hogy a patrióta politikai erők egységesen kiálltak a miniszterelnök mellett akkor is, amikor – állítása szerint – az ukrán elnök halálosan megfenyegette.
Kocsis Máté azt mondta: a magyar kormány a szlovákokkal közösen harcol azért, hogy az ukránok ne zárják el az ukrán kőolajvezetéket, mert szerinte ez veszélybe sodorná a magyar energiabiztonságot.
„A kőolajvezeték elzárása veszélybe sodorja a magyarok energiabiztonságát, a magyar vállalkozásokét, az iparét és a gazdaságét is” – fogalmazott.
A frakcióvezető arról is beszélt, hogy Magyarországon választás lesz, és szerinte mind az ukrán vezetés, mind egyes európai politikai szereplők érdekeltek a jelenlegi kormány leváltásában.
„Világossá tették számunkra, hogy nekik nem jó az, hogyha szuverenista nemzeti kormány van, nekik az a jó, hogyha ukránbarát bábkormány van Magyarországon” – mondta. Kocsis Máté szerint ezért akarják a Tisza Pártot hatalomba segíteni. A politikus úgy fogalmazott: a kormány leváltására szerinte több eszközzel is próbálkoznak.
„Kőolajvezeték elzárásával, titkosszolgálati módszerekkel, fenyegetéssel, katonai erőszakkal, bármivel” – mondta a Fidesz frakcióvezetője a videóban.