Ukrán elemző is beismeri: szándékosan el fogják húzni a Barátság kőolajvezeték megjavítását

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A politikai játszma részének nevezte a Barátság kőolajvezeték elzárását Dmitro Kornyijenko ukrán elemző, Tarasz Zahorodnyij szerint pedig az ukrán vezetés addig húzza majd a megjavítását, amíg a politikai helyzet megkívánja. Kocsis Máté hangsúlyozta: nincs műszaki akadálya a vezeték újraindításának, az egész huzavona politikai nyomásgyakorlás.
Kocsis Mátépolitikai nyomásgyakorlásBarátság kőolajvezetékUkrajnazsarolás

Kocsis Máté a Mandinernek arról beszélt, hogy Magyar Péter és Zelenszkij karöltve verik át a magyarokat. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője azt is elmondta: egyértelmű hazugság az, hogy a vezeték újraindításának technológiai akadályai lennének. A frakcióvezető két ukrán elemző közlését is megosztotta, amelyek ismét igazolják álláspontját.

Kocsis Máté szerint egyértelmű politikai nyomásgyakorlás zajlik (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)
Kocsis Máté: Ennek politikai oka van!

A frakcióvezető közösségi oldalán megosztotta Dmitro Kornyijenko nyilatkozatát is, melyben az ukrán elemző úgy fogalmaz:

 Nagy valószínűséggel egy bizonyos ponton helyreáll az ellátás, de ez nem fog maximálisan gyorsan megtörténni, és ez a folyamat egyben a politikai nyomásgyakorlás része.”

A videóban egy másik elemző, Tarasz Zahorodnyij is megszólal, aki a zsarolás eszközének nevezte a Barátság kőolajvezetéket. Arról is beszélt, hogy 

a vezeték megjavítását addig lehet húzni, amíg a politikai helyzet megkívánja; vagy akár teljesen megtagadni azt.

 

 

