Ukrán elemző is beismeri: szándékosan el fogják húzni a Barátság kőolajvezeték megjavítását

Kocsis Máté a Mandinernek arról beszélt, hogy Magyar Péter és Zelenszkij karöltve verik át a magyarokat. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője azt is elmondta: egyértelmű hazugság az, hogy a vezeték újraindításának technológiai akadályai lennének. A frakcióvezető két ukrán elemző közlését is megosztotta, amelyek ismét igazolják álláspontját.

Kocsis Máté szerint egyértelmű politikai nyomásgyakorlás zajlik (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Kocsis Máté: Ennek politikai oka van!

A frakcióvezető közösségi oldalán megosztotta Dmitro Kornyijenko nyilatkozatát is, melyben az ukrán elemző úgy fogalmaz:

Nagy valószínűséggel egy bizonyos ponton helyreáll az ellátás, de ez nem fog maximálisan gyorsan megtörténni, és ez a folyamat egyben a politikai nyomásgyakorlás része.”

A videóban egy másik elemző, Tarasz Zahorodnyij is megszólal, aki a zsarolás eszközének nevezte a Barátság kőolajvezetéket. Arról is beszélt, hogy