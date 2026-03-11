Kocsis Máté: Ha valaki bárkinek a családját, unokáit fenyegeti, az egy igazi sz*r ember

– Most, hogy az ukránok is látják, hogy nem lesz Magyarországon semmiféle kormányváltás, egyre idegesebbek – kommentálta közösségi oldalán Kocsis Máté, hogy egy Hrihorij Omelcsenko nevezetű ukrán képviselő egészen odáig merészkedett, hogy megfenyegette a miniszterelnök családját.

Kocsis Máté is reagált Hrihorij Omelcsenko fenyegető hangvételű kijelentéseire, amelyben Orbán Viktor családját fenyegette meg (Forrás: Képernyőkép)

A Fidesz frakcióvezetője videójában úgy fogalmazott: „az egy dolog, hogy az ukrán elnök megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, az se szép, de ha valaki a miniszterelnök vagy bárkinek a családját fenyegeti, az unokáit, az egy igazi sz*r ember”. – Egyébként ugyanez az Omelcsenko azt is elmondta, hogy ő nagyon drukkol a Tiszának. Hát ezt mindjárt gondoltuk – jegyezte meg.

Az ukrán politikus Orbán Viktor családját is megfenyegette

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorral kapcsolatban egy YouTube-csatornára feltöltött videóban. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat nyugalmazott tisztje arról beszélt, hogy tudják, hol él és hol mozog a magyar miniszterelnök, sőt arra is utalt, hogy Orbán Viktor családját sem hagyják figyelmen kívül.

Omelcsenko szerint politikai döntés kérdése a Barátság kőolajvezeték újraindítása,

és azt is kijelentette, hogy csak akkor tárgyalna a kérdésről, ha a magyar választáson az ellenzék kerülne hatalomra áprilisban, amit nagyon remél. Orbán Viktorról szólva kijelentette:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.”

A parlamenti képviselő hozzátette:

Orbán Viktornak „el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján”.

A volt képviselő a „KARMA” nevű szervezetre hivatkozva azt állította, hogy a csoportnak nincs szüksége a magyar miniszterelnök címére, mert pontosan tudják, hol található. Kijelentette azt is: