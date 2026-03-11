Kocsis Máté határozottan visszautasítja az ukrán nagykövetség kioktató stílusát

A magyar országgyűlés legnagyobb képviselőcsoportjának vezetőjeként visszautasítom azt a Magyarországgal, magyar törvényhozással, és a magyar parlamentet minden körülmények között megillető szuverén, nemzeti döntéshozatali joggal szembeni pökhendi, kioktató stílust és gondolatmenetet, mely írásukban megjelenik – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán közzétett szerdai válaszlevelének elején.

Kocsis Máté válaszlevele helyre teszi az ukrán nagykövetet

Fotó: Fcebook/Kocsis Máté

A Magyarországra akkreditált ukrán nagykövet kedden levelet közölt, amelyben kritizálja a magyar parlament döntését arról, hogy a magyar parlament nemet mondott a háború támogatására, Ukrajna uniós csatlakozására és az orosz energiáról való leválásra.

Az alábbiakban közöljük a Fidesz frakcióvezetőjének közösségi oldalán megjelent válaszlevelét:

Felhívom figyelmüket, csak Kárpátalja Ukrajna része, az anyaországunk nem az.

Mi, magyarok megszoktuk már más európai városok részéről is – például Brüsszelből – a velünk szemben megfogalmazott fölényeskedő, de ingerült hangnemet, ám ez sosem volt hatással döntéseinkre: bennünket kizárólag magyar érdekek vezérelnek.

Tegnap a magyar parlament nemet mondott a háború támogatására, Ukrajna uniós csatlakozására és az orosz energiáról való leválásra. Önök szerint ez szégyenletes, szerintünk viszont szükségszerű a magyar emberek érdekében.

Arról is döntöttünk, hogy hatóságainknak további jogi eszközöket adunk a kezükbe, hogy az »ukrán aranykonvoj« ügyében minél teljesebb körű vizsgálatot folytathassanak. Aggályaink életszerűek, ezért számos kérdést tisztázni kell.

Bízom benne, legalább a magyar joghatóságot nem vitatják Magyarország területén!

Az »ukrán aranykonvoj« ügyében nem a szabályos banki pénzszállítások keltették fel a magyar hatóságok figyelmét, hanem az, hogy két hónap alatt egy ukrán titkosszolgálati tábornok vezetésével több mint egymilliárd dollárt és 160 kg aranyat szállítottak, ami egyszerre megdöbbentő mennyiség, továbbá a szállítás módja is eltér a megszokott szabályoktól.

Szükséges megtudnunk, vajon mennyi ment ebből Ukrajnába és mennyi maradt az ismeretlen eredetű, használatlan pénzekből Magyarországon. Sok mindenre nincs magyarázat.

Ugyanakkor felhívom figyelmüket, hogy jogi aggályok nemcsak a magyar fél részéről merültek fel, hanem az önök országában is. Minden bizonnyal értesültek róla, hogy az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze is büntetőeljárást kezdeményezett, mert állítása szerint »az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet«.

Levelük azon részét, mely a hivatkozik a kárpátaljai magyarok érdekeire, rendkívül álságosnak tartjuk, hiszen a kárpátaljai magyarok számos jogkorlátozást szenvednek el önöktől, háborús kényszersorozás alá esnek, jogbizonytalanságban élnek.

Helytelenítjük azt is, hogy Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar választási folyamatokba, onnan pénzügyi és informatikai eszközökkel támogatja a Tisza pártot, továbbá szintén politikai megfontolásból, jogellenesen elzárták a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, amivel veszélybe sodorta valamennyi magyar ember energiabiztonságát.

Önök egy érvényes szerződést rúgtak fel, hogy hazánkban káoszt okozzanak, és lehetőleg ezzel is hatalomba segítsék a magyar baloldalt.

Ukrajna talált Magyarországon olyan személyt, aki ukránbarát kormányt alakítana, s mi tudomásul vesszük, hogy

őt akarják hatalomba segíteni, ahogy azt is, hogy

Orbán Viktort meg akarják buktatni,

ám azt követeljük, hogy a szerződéseket tartsák be, s

Zelenszkij elnök úr ne fenyegesse életveszélyesen a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt csak azért, mert kiáll hazája érdekei mellett!

Kocsis Máté,

a Fidesz frakcióvezetője.”