Kocsis Máté: Omelcsenko tábornok telefonszáma is megvan Ruszin-Szendinek?

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt vezető alakja azzal dicsekedett korábban, hogy vannak olyan ukrán tábornokok, akiknek tudja a telefonszámát, ha szükség lenne rá. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre hívta fel a figyelmet.
A napokban történt incidens kapcsán idézte fel Kocsis Máté a Tisza politikusának szavait, amikor Hrihorij Omelcsenko tábornok megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, gyermekeit és unokáit.
Vannak még nagyon „rendes, becsületes, bátor, férfias” ukrán tábornokok."
- fogalmazott a frakcióvezető, utalva Hrihorij Omelcsenkora.
Majd rákérdezett, hogy
Amúgy pedig nem ezek azok az ukrán tábornokok, akikről Ruszin-Szendi beszélt, akiknek megvan a telefonszámuk, ha szükség lesz rá?"
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!