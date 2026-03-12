Kocsis Máté: Omelcsenko tábornok telefonszáma is megvan Ruszin-Szendinek?

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt vezető alakja azzal dicsekedett korábban, hogy vannak olyan ukrán tábornokok, akiknek tudja a telefonszámát, ha szükség lenne rá. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre hívta fel a figyelmet.

A napokban történt incidens kapcsán idézte fel Kocsis Máté a Tisza politikusának szavait, amikor Hrihorij Omelcsenko tábornok megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, gyermekeit és unokáit. Kocsis Máté: Ruszin-Szendi Romulusz azzal kérkedett, hogy több ukrán tábornok telefonszámát tudja.

Vannak még nagyon „rendes, becsületes, bátor, férfias" ukrán tábornokok." - fogalmazott a frakcióvezető, utalva Hrihorij Omelcsenkora. Majd rákérdezett, hogy Amúgy pedig nem ezek azok az ukrán tábornokok, akikről Ruszin-Szendi beszélt, akiknek megvan a telefonszámuk, ha szükség lesz rá?"

