Kocsis Máté: Van egy infóm a Tiszáról!

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő március 15-i kormánypárti rendezvénnyel párhuzamosan a tiszásoknak is lesz egy saját rendezvényük.

Kocsis Máté: Erre már nincsenek szavak

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Viszont azt kevesebben tudják, hogy a Tisza buszoztat majd embereket és ennek a buszoztatásnak egy jelentős részét egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák”

– árulta el a frakcióvezető.

Magyar Péter korábban kijelentette, hogy nem fognak buszoztatni senkit a rendezvényükre, de azt elfelejtette közölni, hogy az ukránok az ő érdekükben ezt megteszik.

Nyilván van egy deal, van egy megállapodás, a két fél között: ők segítenek hatalomba jutni Magyar Péternek, ő pedig utána támogatni fogja az ukrán követeléseket”

– vonta le a következtetéseket Kocsis Máté.

A kérdés persze az, hogy ez miért jó Magyarországnak? Magyar Péter folyamatos hazudozásai, és az, ahogy a miniszterelnököt gyalázza még a tiszások közt is visszás lehet. Ez ugyanis a kormányzáshoz elég kevés.