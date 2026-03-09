Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Van egy infóm a Tiszáról!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter elmondta, hogy a Tisza nem buszoztat senkit, elfelejtette hozzátenni, hogy de más igen – közölte Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Kisbéren tartott lakossági fórumán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéFideszBékemenetMagyar Péter hazugságaiMagyar Péter

Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő március 15-i kormánypárti rendezvénnyel párhuzamosan a tiszásoknak is lesz egy saját rendezvényük.

Kocsis Máté: Erre már nincsenek szavak
Kocsis Máté: Erre már nincsenek szavak
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Viszont azt kevesebben tudják, hogy a Tisza buszoztat majd embereket és ennek a buszoztatásnak egy jelentős részét egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák”

 – árulta el a frakcióvezető.

Magyar Péter korábban kijelentette, hogy nem fognak buszoztatni senkit a rendezvényükre, de azt elfelejtette közölni, hogy az ukránok az ő érdekükben ezt megteszik.

Nyilván van egy deal, van egy megállapodás, a két fél között: ők segítenek hatalomba jutni Magyar Péternek, ő pedig utána támogatni fogja az ukrán követeléseket”

 – vonta le a következtetéseket Kocsis Máté.

A kérdés persze az, hogy ez miért jó Magyarországnak? Magyar Péter folyamatos hazudozásai, és az, ahogy a miniszterelnököt gyalázza még a tiszások közt is visszás lehet. Ez ugyanis a kormányzáshoz elég kevés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!