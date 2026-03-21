Kocsis Máté: Nagyon szeretem Magyar Péter elméleteit

Kocsis Máté azzal kapcsolatban tette közzé videoposztját közösségi oldalán, hogy Magyar Péter többször is arról beszélt, a Fidesz és maga Orbán Viktor egy önmerénylettel próbálja majd meg hatalomban tartani magát.

Kocsis Máté beszédet mond Szentendrén 2026. március 20-án

Így értékeli a Tisza Párt vezetőjének elméletét Kocsis Máté

A kormánypárt frakcióvezetője feidézte, hogy Magyar Péter korábban, még Varga Judit férjeként begyógyszerezte magát, eljátszotta a saját halálát, majd pizsamában, a kertben bujkált a kiérkező mentők elől.

„Mindenki magából indul ki!” – közölte a felvétl végén Kocsis Máté.