Már korábban tervek lehettek a Barátság kőolajvezeték leállítására

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta áll a szállítás, ám az előzmények jóval korábbra, 2023-ra nyúlnak vissza egy kiszivárgott amerikai titkosszolgálati jelentés szerint – írta az Ellenpont. E tény ismeretében érdemes először felidézni a jelen ellentmondásos eseményeit: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdetben megpróbálta azzal magyarázni a leállást, hogy megsérült a vezeték, és nem tudják újraindítani, majd több dátumot is megadott lehetséges újraindítási időpontként, ezt követően azt közölte, láthatatlan helyen sérült meg, egyes tudósítások szerint felforrt benne az olaj, ám sem szlovák sem magyar sem nemzetközi vizsgálóbizottságot nem enged az országába, hogy erről meggyőződhessenek. Ez már eleve gyanús, Orbán Viktor és a magyar kormány kezdettől határozott álláspontja, hogy pusztán politikai akarat húzódik meg az újra nem indítás mögött.

Zelenszkijnek 2023 óta terve lehetett a Barátság kőolajvezeték leállítása, beszélt is erről Brüsszelben

Fotó: Magyar Nemzet

Zelenszkij elszólása (korábban arra is hivatkozott, hogy a zajló harcok miatt ne menjen oda semmilyen vizsgálóbizottság) azóta pedig elszólta magát az ügyben: elárulta, hogy valójában nem áll szándékukban újra indítani a vezetéken az olajszállítást. „Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az álláspontom, és ezt megosztottam az európai vezetőkkel is. Orosz olajról van szó. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek.”

Amerikai jelentésekből kiderült, hogy az ukrán elnök már 2023-ban tervezte, hogy felrobbantja a vezetéket.

Szintén 2023-as a hír, hogy az Ukrtransnaftától kiszivárgott levelezés szerint maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szorgalmazta, hogy amennyiben a magyar fél nem enged az ukrán dömpingárukkal szembeni korlátozásokból, „nyugodtan állítsák le a Barátságon a kőolajszállítást Magyarország felé.” Erre a Bizottság idén is ráerősített: szerintük az Adria-vezeték teljes mértékben képes pótolni a Barátság kiesését – ez azonban nem igaz. Egyébként az Adria vezeték kapacitásteszt-sorozata szerdán kezdődik.

Hogy kerül a képbe a Tisza?

A magyar országgyűlésbe saját jogon soha be nem jutó Momentum érdekes szerephez jutott a 2026-as kampányban. A nulla százalékos mikropárt hivatalosan is bejelentette, hogy nem indul a 2026-os választáson, és minden erejével a Tisza Párt kampányát segíti. A mostani történet kulcsszereplője azonban Gelencsér Ferenc, aki rendkívül aktív Kijevben: az elmúlt évben háromszor is fogadta őt Zelenszkij, és nyíltan Putyin csatlósának nevezte a magyar kormányfőt az ukrán médiában. Ami ettől lényegeebb, Gelencsér és a Momentum már 2022 óta többször találkozott az azóta kémkedés gyanújával Magyarországról kiutasított Ceber Roland Ivanoviccsal is, aki Magyar Péter kísérője és „testvére” is volt kijevi látogatása során. Gelencsér, most már mint Magyar Péter küldöttje, 2026 február végi, egyórás kijevi találkozójából- a saját elmondása szerint - 20 percet kifejezetten a Barátság vezeték ügyének szenteltek, ahol a Momentum volt elnöke az ukrán elnökkel egyeztetett a technikai okokra hivatkozó narratíváról.